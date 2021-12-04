ليفربول يخرج بانتصار صعب من معقل وولفرهامبتون بهدف في اللحظات الأخيرة (فيديو)

سجل البديل ديفوك أوريغي هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز، اليوم السبت.

وتلقى أوريغي تمريرة عرضية من محمد صلاح قبل أن يستدير ويضع الكرة في المرمى.

وبهذه النتيجة قفز ليفربول إلى الصدارة برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على تشيلسي الذي خسر 3-2 أمام مضيفه وست هام يونايتد في وقت سابق السبت.

لكن مانشستر سيتي قد يتجاوز الفريقين إلى الصدارة إذا انتصر خارج ملعبه على واتفورد في آخر مباريات اليوم.

وأضاع مهاجمو ليفربول عدة فرص محققة للتهديف خلال المباراة. وهدد ولفرهامبتون مرمى ليفربول مرارا في الهجمات المرتدة وكان بوسعه التقدم في النتيجة.

بهذه النتيجة يحتل ولفرهامبتون المركز الثامن برصيد 21 نقطة.