كأس العرب.. مصر تتأهل إلى دور الثمانية بعد فوزها بخماسية نظيفة على السودان (فيديو)

تأهلت مصر إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم بعدما اكتفت بالفوز 5-صفر على تسعة لاعبين من السودان في استاد رأس أبو عبود في قطر، اليوم السبت.

ولحقت مصر بالجزائر إلى دور الثمانية بعدما تساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما ست نقاط من مباراتين وكذلك فارق الأهداف.

ويأتي السودان في ذيل الترتيب بدون نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن لبنان ليودع البطولة مبكرا.

وافتتح أحمد رفعت أهداف مصر بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة مباشرة رائعة بعدما أرسل ركلة حرة قوية ارتدت من العارضة ليتابعها من مدى بعيد بتسديدة مباشرة بيسراه سكنت شباك علي أبوعشرين حارس السودان.

وضاعف أحمد سيد “زيزو” النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 13 إثر سقوط عمر كمال داخل المنطقة.

وجعل محمود حمدي “الونش” النتيجة 3-صفر لمصر في الدقيقة 31 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد فاصل من المراوغة من حسين فيصل وتمريرة عرضية متقنة.

وبدأ السودان الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد ياسر مزمل ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل خشن على أيمن أشرف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وزاد الأمر سوءا للسودان بعد طرد فارس عبد الله في الدقيقة 53 بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب حصوله على الأول بثلاث دقائق فقط.

وبعدها بأربع دقائق أضاف فيصل الهدف الرابع لمصر عندما تابع ضربة رأس من مروان حمدي ارتدت من يد أبوعشرين ليضع الكرة بسهولة في المرمى من مدى قريب.

واختتم البديل محمد شريف الخماسية المصرية بضربة رأس في الدقيقة 78.