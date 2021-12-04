اقترب الجزائر من بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب “قطر 2021″، عقب تغلبها على نظيرتها لبنان بهدفين دون رد، السبت، في استاد “الجنوب”، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
كأس العرب.. مصر تتأهل إلى دور الثمانية بعد فوزها بخماسية نظيفة على السودان (فيديو)
تأهلت مصر إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم بعدما اكتفت بالفوز 5-صفر على تسعة لاعبين من السودان في استاد رأس أبو عبود في قطر، اليوم السبت.
ولحقت مصر بالجزائر إلى دور الثمانية بعدما تساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما ست نقاط من مباراتين وكذلك فارق الأهداف.
ويأتي السودان في ذيل الترتيب بدون نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن لبنان ليودع البطولة مبكرا.
وافتتح أحمد رفعت أهداف مصر بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة مباشرة رائعة بعدما أرسل ركلة حرة قوية ارتدت من العارضة ليتابعها من مدى بعيد بتسديدة مباشرة بيسراه سكنت شباك علي أبوعشرين حارس السودان.
أحمد رفعت بمنتهى الروعة يفتتح التسجيل للمنتخب المصري 🇪🇬#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/quBhPKIzcH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وضاعف أحمد سيد “زيزو” النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 13 إثر سقوط عمر كمال داخل المنطقة.
زيزو يعزز تقدم الفراعنة 🇪🇬#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/rYIAPn6C3D
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وجعل محمود حمدي “الونش” النتيجة 3-صفر لمصر في الدقيقة 31 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد فاصل من المراوغة من حسين فيصل وتمريرة عرضية متقنة.
حسين فيصل يتلاعب بدفاع السودان ومحمود الونش يسكنها الشباك.#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/Skjbk9ip1u
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وبدأ السودان الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد ياسر مزمل ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل خشن على أيمن أشرف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
🟥 الطرد المباشر للاعب صقور الجديان ياسر مزمل بعد التدخل العنيف على أيمن أشرف#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/iCCUTKfcsB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وزاد الأمر سوءا للسودان بعد طرد فارس عبد الله في الدقيقة 53 بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب حصوله على الأول بثلاث دقائق فقط.
🟥 طرد فارس عبدالله يعقد أمور صقور الجديان#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/9NdafpC91Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وبعدها بأربع دقائق أضاف فيصل الهدف الرابع لمصر عندما تابع ضربة رأس من مروان حمدي ارتدت من يد أبوعشرين ليضع الكرة بسهولة في المرمى من مدى قريب.
حسين فيصل يسجل الهدف الرابع للمنتخب المصري 🇪🇬#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/VvSIz0Wt7I
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
واختتم البديل محمد شريف الخماسية المصرية بضربة رأس في الدقيقة 78.
رأسية محمد شريف تزيد غلة المنتخب المصري 🇪🇬 إلى خمسة أهداف على المنتخب السوداني #كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/JhOQt2b5jX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021