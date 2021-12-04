تأهلت الإمارات إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب “قطر 2021″، إثر تغلبها على موريتانيا بهدف وحيد، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
كأس العرب.. سوريا تصعق تونس بهدفين وتنعش آمالها في التأهل لربع النهائي (فيديو)
تغلب المنتخب السوري لكرة القدم على نظيره التونسي بهدفين نظيفين، الجمعة، على استاد البيت ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب قطر 2021.
وأحرز المهاجم أولفير كاسكاو الهدف الأول للمنتخب السوري بعد أربع دقائق من انطلاق اللقاء، في حين حمل الهدف الثاني توقيع محمد عنز في الدقيقة 47.
لاعب المنتخب السوري الصاعد أوليفر كاسكاو يتقدم لنسور قاسيون من تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء.#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #سوريا_تونس #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/HzCIVYNkK7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2021
وأحيا المنتخب السوري بهذا الفوز آماله ببلوغ الدور ربع نهائي بعد أن أصبح في رصيده 3 نقاط وضعته في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف تونس الثانية.
محمد عنز يطلق تسديدة صاروخية تسكن شباك رؤوف بن مصطفى معلنةً واحد من أجمل أهداف البطولة.
🇸🇾 سوريا 2 🇹🇳 تونس 0#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/IycFCfBlGB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2021
وباتت بطاقة العبور الثانية منحصرة بين ثلاث منتخبات، حيث ضمن منتخب الإمارات وجوده في الدور القادم بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة بعدما تجاوز نظيره الموريتاني بهدفٍ دون مقابل.
ويواجه المنتخب التونسي في الجولة الأخيرة نظيره الإماراتي في حين يلعب السوري مع الموريتاني في مباراة الأخرى.