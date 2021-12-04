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رياضة|قطر

كأس العرب.. سوريا تصعق تونس بهدفين وتنعش آمالها في التأهل لربع النهائي (فيديو)

المنتخب السوري لكرة القدم يتغلب على نظيره التونسي بهدفين نظيفين ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس العرب في قطر (رويترز)
3/12/2021-|آخر تحديث: 4/12/202101:00 AM (مكة المكرمة)

تغلب المنتخب السوري لكرة القدم على نظيره التونسي بهدفين نظيفين، الجمعة، على استاد البيت ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب قطر 2021.

وأحرز المهاجم أولفير كاسكاو الهدف الأول للمنتخب السوري بعد أربع دقائق من انطلاق اللقاء، في حين حمل الهدف الثاني توقيع محمد عنز في الدقيقة 47.

وأحيا المنتخب السوري بهذا الفوز آماله ببلوغ الدور ربع نهائي بعد أن أصبح في رصيده 3 نقاط وضعته في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف تونس الثانية.

وباتت بطاقة العبور الثانية منحصرة بين ثلاث منتخبات، حيث ضمن منتخب الإمارات وجوده في الدور القادم بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة بعدما تجاوز نظيره الموريتاني بهدفٍ دون مقابل.

ويواجه المنتخب التونسي في الجولة الأخيرة نظيره الإماراتي في حين يلعب السوري مع الموريتاني في مباراة الأخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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