كأس العرب.. سوريا تصعق تونس بهدفين وتنعش آمالها في التأهل لربع النهائي (فيديو)

تغلب المنتخب السوري لكرة القدم على نظيره التونسي بهدفين نظيفين، الجمعة، على استاد البيت ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب قطر 2021.

وأحرز المهاجم أولفير كاسكاو الهدف الأول للمنتخب السوري بعد أربع دقائق من انطلاق اللقاء، في حين حمل الهدف الثاني توقيع محمد عنز في الدقيقة 47.

وأحيا المنتخب السوري بهذا الفوز آماله ببلوغ الدور ربع نهائي بعد أن أصبح في رصيده 3 نقاط وضعته في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف تونس الثانية.

محمد عنز يطلق تسديدة صاروخية تسكن شباك رؤوف بن مصطفى معلنةً واحد من أجمل أهداف البطولة.

🇸🇾 سوريا 2 🇹🇳 تونس 0#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/IycFCfBlGB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2021

وباتت بطاقة العبور الثانية منحصرة بين ثلاث منتخبات، حيث ضمن منتخب الإمارات وجوده في الدور القادم بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة بعدما تجاوز نظيره الموريتاني بهدفٍ دون مقابل.

ويواجه المنتخب التونسي في الجولة الأخيرة نظيره الإماراتي في حين يلعب السوري مع الموريتاني في مباراة الأخرى.