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رياضة|قطر

بهدفين دون رد.. الجزائر تهزم لبنان وتقترب من ربع نهائي كأس العرب (فيديو)

الجزائر اقترب من بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب عقب تغلبها على لبنان بهدفين دون رد (رويترز)
4/12/2021-|آخر تحديث: 4/12/202107:16 PM (مكة المكرمة)

اقترب الجزائر من بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب “قطر 2021″، عقب تغلبها على نظيرتها لبنان بهدفين دون رد، السبت، في استاد “الجنوب”، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأحرز المهاجم ياسين الإبراهيمي هدف الجزائر الأول في الدقيقة 69 من علامة الجزاء، ثم جاء الهدف الثاني في الوقت البديل عن زمن المباراة الأصلي الطيب المزياني.

وحصدت الجزائر انتصارها الثاني في البطولة ورفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بينما ظل لبنان دون أي نقطة في المركز الأخير.

وستكون مصر على موعد من الاقتراب أيضا من التأهل حال فوزها على السودان، الذي سيدافع عن أمله الأخير في البقاء ضمن المنافسة بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام الجزائر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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