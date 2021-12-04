تغلب المنتخب السوري لكرة القدم، على نظيره التونسي بهدفين نظيفين، الجمعة، على استاد البيت ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب قطر 2021.
بهدفين دون رد.. الجزائر تهزم لبنان وتقترب من ربع نهائي كأس العرب (فيديو)
اقترب الجزائر من بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب “قطر 2021″، عقب تغلبها على نظيرتها لبنان بهدفين دون رد، السبت، في استاد “الجنوب”، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وأحرز المهاجم ياسين الإبراهيمي هدف الجزائر الأول في الدقيقة 69 من علامة الجزاء، ثم جاء الهدف الثاني في الوقت البديل عن زمن المباراة الأصلي الطيب المزياني.
ياسين إبراهيمي يمنح "محاربي الصحراء" التقدّم من علامة الجزاء 🇩🇿#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/WraD9oa1yu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الشباك اللبنانية #كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/WeBKak2kyd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وحصدت الجزائر انتصارها الثاني في البطولة ورفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بينما ظل لبنان دون أي نقطة في المركز الأخير.
الحارس اللبناني يتألق بصد كرة مهاجم الجزائر بغداد بونجاح#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/zFgjwgVi73
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
بطاقة صفراء ثانية 🟨 🟨 تؤدي إلى طرد اللاعب اللبناني 🇱🇧 قاسم الزين#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/AFxt65ZRZc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وستكون مصر على موعد من الاقتراب أيضا من التأهل حال فوزها على السودان، الذي سيدافع عن أمله الأخير في البقاء ضمن المنافسة بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام الجزائر.