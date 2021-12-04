بفوزه على الأردن برباعية نظيفة.. المغرب يتأهل لربع نهائي كأس العرب (فيديو)

اقترب المغرب من التأهل للدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب “قطر 2021″، عقب فوزه الكبير برباعية نظيفة على نظيره الأردني، السبت، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وفرض منتخب المغرب أفضلية شبه مطلقة على المباراة، ونجح في افتتاح باب التسجيل بعد أربع دقائق من البداية عن طريق يحيى جبران، ثم أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة 24، أحرزه بدر بانون.

وعرف الوقت المبدد من زمن الشوط الأول توقيع محمد الشيبي على الهدف الثالث “لأسود الأطلسي”، قبل أن يختتم سفيان رحيمي الرباعية في الدقيقة 88 من علامة الجزاء.

وكان منتخب المغرب قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف دون مقابل أيضا، بينما تغلب منتخب الأردن على نظيره السعودي بهدفٍ وحيد.

وتصدر المغرب ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم يأتي الأردن ثانيا بـ 3 نقاط، والسعودية وفلسطين في المركزين الثالث والرابع تواليا بدون نقاط، وتجمعهما في وقت لاحق، الجمعة، مباراة حاسمة ستُحدد مصيرهما في البطولة.