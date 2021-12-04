اقترب الجزائر من بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب “قطر 2021″، عقب تغلبها على نظيرتها لبنان بهدفين دون رد، السبت، في استاد “الجنوب”، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
بفوزه على الأردن برباعية نظيفة.. المغرب يتأهل لربع نهائي كأس العرب (فيديو)
اقترب المغرب من التأهل للدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب “قطر 2021″، عقب فوزه الكبير برباعية نظيفة على نظيره الأردني، السبت، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وفرض منتخب المغرب أفضلية شبه مطلقة على المباراة، ونجح في افتتاح باب التسجيل بعد أربع دقائق من البداية عن طريق يحيى جبران، ثم أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة 24، أحرزه بدر بانون.
يحيى جبران يفتتح التسجيل مبكراً لصالح أسود الأطلس
🇲🇦🇯🇴#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #هذا_المساء#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/1btQHpHJM0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
🇲🇦🇯🇴
بدر بانون يضيف الهدف الثاني لمنتخب المغرب والثاني له في كأس العرب ⚽️⚽️#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #هذا_المساء#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/0Q2Rdyb92C
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وعرف الوقت المبدد من زمن الشوط الأول توقيع محمد الشيبي على الهدف الثالث “لأسود الأطلسي”، قبل أن يختتم سفيان رحيمي الرباعية في الدقيقة 88 من علامة الجزاء.
🇲🇦🇯🇴
الشيبي يزيد من متاعب المنتخب الأردني بهدف ثالث #كأس_العرب | #مونديال_العرب | #هذا_المساء#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/kaNvkNSmEp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وكان منتخب المغرب قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف دون مقابل أيضا، بينما تغلب منتخب الأردن على نظيره السعودي بهدفٍ وحيد.
🇲🇦🇯🇴
سفيان رحيمي يضيف الهدف الرابع من علامة الجزاء #كأس_العرب | #مونديال_العرب | #هذا_المساء#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/xPskaN2RFd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وتصدر المغرب ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم يأتي الأردن ثانيا بـ 3 نقاط، والسعودية وفلسطين في المركزين الثالث والرابع تواليا بدون نقاط، وتجمعهما في وقت لاحق، الجمعة، مباراة حاسمة ستُحدد مصيرهما في البطولة.
الدفاع اللبناني يذود عن مرماه بشجاعة#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #هذا_المساء#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/DyqZUvmHjr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021