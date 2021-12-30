أبو تريكة: الفيفا يعامل أفريقيا بـ”احتقار” ويفضّل مصلحة الأندية الأوربية (فيديو)

اتهم محمد أبو تريكة -النجم السابق لمنتخب مصر لكرة القدم- الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمعاملة الكرة الأفريقية بـ”احتقار”، عبر ممارسته ضغوطًا على الاتحاد الأفريقي (الكاف) قبل بطولته القارية في الكاميرون بين 9 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط 2022.

وقرر (الفيفا) السماح للأندية الأوربية بالاحتفاظ بلاعبيها الأفارقة المحترفين حتى 3 يناير المقبل، بينما يتم السماح للاعبي البطولات القارية الأخرى بالانتظام في معسكرات منتخباتهم قبلها بأسبوعين.

وخلال استوديو تحليلي على شاشة قنوات (بي إن سبورت)، قال أبو تريكة (43 عامًا) “أنا آسف القول إنهم بيعاملوا (يعاملون) قارة أفريقيا باحتقار.. باحتقار”.

وتابع أن (الفيفا) يفضل مصلحة الأندية الأوربية، مشددًا على ضرورة أن تكون المعاملة بالمثل بالنسبة للبطولات القارية في أفريقيا وأوربا وأمريكا الجنوبية.

وانتقد أبو تريكة -اللاعب السابق في الأهلي المصري- وجود تعارض في مواعيد بطولتي كأس أفريقيا للمنتخبات التي ينظمها (الكاف)، وكأس العالم للأندية التي ينظمها (الفيفا) ويشارك فيها (الأهلي)، الفائز بالنسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأردف “على سبيل المثال مش علشان أنا (ليس لأنني) أهلاوي، الأهلي عنده 6 إلى 7 لاعبين في المنتخب، فأين الاحترام للبطولات الأفريقية؟!”.

واستطرد “أحب أن يكون هناك حوار لكن بالتساوي، من يدير الاتحاد الإفريقي هو (رئيس الفيفا جياني) إنفانتينو، واللي يعين نصف موظفين الاتحاد الأفريقي إنفانتينو”.

وأسهم أبو تريكة في إحراز الأهلي والمنتخب المصري ألقابًا عدة، وهو يحظى عربيا بشعبية واسعة تتجاوز حدود الانتماءات الكروية بفضل مواقفه من قضايا مختلفة، ما أوجد أحيانا مساحة من الجدل.