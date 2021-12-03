كأس العرب.. قطر تبلغ ربع النهائي بفوز قاتل على عمان (فيديو)

بلغت قطر الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة على أراضيها، عقب فوزها على نظيرتها عمان بهدفين لواحد، الجمعة، في ملعب “المدينة التعليمية” ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم منتخب قطر أولا عبر هدف أحرزه أكرم عفيف من علامة الجزاء عند الدقيقة 32، ثم عدل خالد الهاجري النتيجة للعمانيين مع حلول الدقيقة 74، قبل أن يُسجل محمد مونتاري هدف الفوز لـ”العنابي” في الوقت المبدد من زمن المباراة.

وافتتحت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بلقاء جمع العراق والبحرين، وانتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذا عززت قطر موقعها في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، يليها العراق ثانيا بنقطتين، ثم عمان والبحرين في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.