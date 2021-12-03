سجل بغداد بونجاح هدفين في الشوط الأول ليقود الجزائر للفوز 4-صفر على السودان، اليوم الأربعاء، في مستهل مشواره في كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
كأس العرب.. قطر تبلغ ربع النهائي بفوز قاتل على عمان (فيديو)
بلغت قطر الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة على أراضيها، عقب فوزها على نظيرتها عمان بهدفين لواحد، الجمعة، في ملعب “المدينة التعليمية” ضمن منافسات المجموعة الأولى.
⚽️🥅 المنتخب القطري يدوّن هدفاً ثميناً في الوقت القاتل ويتأهل الى ربع نهائي كأس العرب#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/BK3kh63Xpa
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2021
وتقدم منتخب قطر أولا عبر هدف أحرزه أكرم عفيف من علامة الجزاء عند الدقيقة 32، ثم عدل خالد الهاجري النتيجة للعمانيين مع حلول الدقيقة 74، قبل أن يُسجل محمد مونتاري هدف الفوز لـ”العنابي” في الوقت المبدد من زمن المباراة.
⚽️🥅أكرم عفيف يمنح المنتخب القطري التقدّم من علامة الجزاء#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/RPbTviF3mg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2021
⚽️🥅عمان تدرك التعادل بواسطة خالد الهاجري#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/iZf6GUT7AM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2021
😱😱حارس المرمى إبراهيم المخيني يفقد التركيز ويرتكب هفوة كادت تكلّف المنتخب العماني هدفاً ثانياً !#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/wLbfkR6j1s
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2021
وافتتحت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بلقاء جمع العراق والبحرين، وانتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وبهذا عززت قطر موقعها في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، يليها العراق ثانيا بنقطتين، ثم عمان والبحرين في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.