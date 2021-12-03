بلغت قطر الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة على أراضيها، عقب فوزها على نظيرتها عمان بهدفين لواحد، الجمعة، في ملعب “المدينة التعليمية” ضمن منافسات المجموعة الأولى.
كأس العرب.. الإمارات تنتزع فوزا شاقا بهدف من موريتانيا (فيديو)
تأهلت الإمارات إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب “قطر 2021″، إثر تغلبها على موريتانيا بهدف وحيد، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وسجل هدف منتخب الإمارات الوحيد لاعب الوسط خليل الحمادي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر اللقاء.
الإمارات تتقدم بهدف في الوقت القاتل عن طريق اللاعب خليل الحمادي #كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/wpa5RTMexm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2021
وحصدت الإمارات فوزها الثاني في البطولة بعد أن تخطت عقبة منتخب سوريا في الجولة الأولى بهدفين لواحد.
وبات في رصيد الإمارات 6 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تكبدت موريتانيا خسارتها الثانية وأصبحت آمالها ضئيلة في التأهل عن المجموعة.
وتواجه تونس صاحبة المركز الثاني (3 نقاط) سوريا الثالثة (صفر نقطة)، اليوم، في مباراة ستكون مفتاح “نسور قرطاج” لبلوغ الدور القادم، في حين تمثل الفرصة الأخيرة لنظيرتها للبقاء ضمن مربع المنافسة.