كأس العرب.. الإمارات تنتزع فوزا شاقا بهدف من موريتانيا (فيديو)

تأهلت الإمارات إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب “قطر 2021″، إثر تغلبها على موريتانيا بهدف وحيد، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسجل هدف منتخب الإمارات الوحيد لاعب الوسط خليل الحمادي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر اللقاء.

وحصدت الإمارات فوزها الثاني في البطولة بعد أن تخطت عقبة منتخب سوريا في الجولة الأولى بهدفين لواحد.

وبات في رصيد الإمارات 6 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تكبدت موريتانيا خسارتها الثانية وأصبحت آمالها ضئيلة في التأهل عن المجموعة.

وتواجه تونس صاحبة المركز الثاني (3 نقاط) سوريا الثالثة (صفر نقطة)، اليوم، في مباراة ستكون مفتاح “نسور قرطاج” لبلوغ الدور القادم، في حين تمثل الفرصة الأخيرة لنظيرتها للبقاء ضمن مربع المنافسة.