شاهد: موهبة شاب سوداني من ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستعراض بكرة القدم

أظهر الشاب السوداني محمد صابر مهارة في تسديد الكرة بأحد الملاعب.

ونقل الشاب -وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة- موهبته عبر مقطع مُصوّر نشره على حسابه في تويتر.

وأبدى صابر موهبته في التسديد وليونته في ترويض المستديرة، عبر وسم (كأس العرب) الذي يلقى تفاعلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء الماضي، بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 لكرة القدم.

وأقيم حفل الافتتاح في ملعب البيت، أحد الملاعب التي ستحتضن مباريات مونديال قطر 2022، بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ورؤساء ومسؤولين عرب.

Thank you @FCBarcelona 💙❤️💙❤️

Mes que un club ♥️♥️♥️

صفحة برشلونة الرسمية نزلت الفيديو كمان 😍✌️🔥

الشكر موصول لكل شخص دعمني بالمنش

شاكر ليكم كلكم🙏 https://t.co/i3kvguJw5q — Saper Mohammed (@SaperMohammed5) May 24, 2021

ويمتلك الشاب السوداني عزيمة لتطوير موهبته وجعلها عابرة للحدود، إذ دأب على تصوير مقاطع ونشرها على تويتر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة مقطعًا لمحمد صابر وهو يلاعب الكرة وعلق عليه “كرة القدم سعادة”.

ويقدّم صابر نفسه على تويتر بأنه لاعب استعراضي بكرة القدم، وتحظى فيديوهاته المليئة بالعزيمة والإصرار بتفاعل وتشجيع واسعين من الناشطين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي.