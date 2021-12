خلال مباراة كرة قدم.. طفل يقرع جرس انتصاره على السرطان وسط فرحة وتصفيق الجماهير (فيديو)

احتفل طفل من مشجعي نادي (كوينز بارك رينجرز) بانتصاره على مرض سرطان الدم (اللوكيميا) داخل الاستاد خلال مباراة جمعت فريقه المفضل بنادي (بورنموث) في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

فبعد ثلاث سنوات من المرض ومحاربة سرطان الدم حان وقت قرع الجرس لتسجيل لحظات الانتصار، فحلّ الطفل فيليكس مارتينو -البالغ من العمر 8 سنوات- ضيفًا خاصًا في استاد مؤسسة (كيان برنس) وانضمت إليه أخته الكبرى على أرض الملعب.

وحصل فيليكس وأخته على جولة من التصفيق الحار والهتاف بمجرد قرعهما الجرس خلال استراحة ما بين الشوطين في مشهد مؤثر.

وأشارت آخر تحاليل فيليكس مؤخرًا إلى خلو جسده من سرطان الدم تمامًا بعد معاناة مع المرض استمرت ثلاث سنوات، وعادة ما يقرع المرضى الجرس في المستشفى ويقرؤون قصيدة احتفالًا بانتهاء رحلتهم الشاقة مع العلاج.

لكن نادي (كوينز بارك رينجرز) منحه فرصة للدخول إلى الملعب والقيام بالشيء نفسه، مما أثار إعجاب مشجعي النادي على تويتر.

A special moment for this young QPR fan 🔔

8-year-old Felix rings a bell at half-time to signal the end of a 3 year battle with Leukaemia pic.twitter.com/0IhPljwONl

— Football Daily (@footballdaily) December 27, 2021