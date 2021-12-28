إسبانيا تعلن أن الكاميروني إيتو مدينٌ لها بقرابة مليون يورو.. إليك التفاصيل

كشفت قائمة المدينين التي نشرتها سلطات الضرائب في إسبانيا، الإثنين، أن النجم الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو، المنتخب مؤخراً رئيساً لاتحاد بلاده لكرة القدم، مدينٌ لها بقرابة مليون يورو.

وبحسب هذه القائمة، فإن إيتو مدينٌ تحديداً بـ 981.598.19 يورو للخزانة الإسبانية عن الأعوام التي قضاها مع فريق برشلونة بين عامي 2004 و2009.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، طالب مكتب المدعي العام الإسباني بفرض عقوبات على إيتو تصل إلى 10 أعوام في السجن مع دفع غرامة قدرها 18 مليون يورو، متهماً إيتو بالتهرب من دفع 3.9 مليون يورو كضرائب ناجمة عن حقوق بيع صوره خلال فترته مع برشلونة.

وأفادت السلطات الضريبية الإسبانية بأنه لا يحق لها تقديم المزيد من المعلومات، لاسيما عن أصل الدين، ولم تستطع تحديد ما إذا كان اسم إيتو يظهر للمرة الأولى على قائمة (المدينين) التي أدخلت مؤخراً تعديلات على معاييرها.

واللائحة التي تحمل عنوان (قائمة المدينين)، تجمع بين آلاف الأفراد والشركات المدينين لسلطات الضرائب الإسبانية بـ”أكثر من 600 ألف يورو”.

وفي السابق كانت السلطات الإسبانية تنشر أسماء المدينين لها بأكثر من مليون يورو، لكنها هذا العام نشرت قائمة بالمدينين ب600 ألف يورو فأكثر، ما رفع عدد الأسماء في القائمة إلى 7200 شخص مقارنة بقرابة 3400 في 2020.

ويظهر موقع تويتر في قائمة المدينين الرئيسيين لسلطات الضرائب بمبلغ 800.795,01 يورو.