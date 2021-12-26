بستة أهداف لثلاثة.. فوز مُثير يمنح مانشستر سيتي النقاط الكاملة أمام ليستر (فيديو)

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا 6-3 على ضيفه ليستر سيتي في المرحلة 19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا عن طريق نجمه البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وأحرز الألماني إيلكاي غوندوغان الهدف الثالث في الدقيقة 21 ثم أضاف رحيم سترلينغ الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وانتفض ليستر في بداية الشوط الثاني وأحرز جيمس ماديسون الهدف الأول له في الدقيقة 55، ليصبح هذا هو أول هدف يسكن مرمى مانشستر سيتي، بعدما حافظ على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث الماضية في المسابقة.

وأضاف أديمولا لوكمان والنيجيري كيلتيشي إيهياناتشو الهدفين الثاني والثالث لليستر في الدقيقتين 59 و65 على الترتيب.

لكن مانشستر سيتي أوقف صحوة منافسه في المباراة، بعدما أضاف لاعبه الإسباني آيميريك لابورت الهدف الخامس في الدقيقة 69، قبل أن ينهي سترلينغ مهرجان الأهداف في الدقيقة 87.

وهذا هو الفوز التاسع على التوالي في البطولة لمانشستر سيتي، الذي رفع رصيده من النقاط إلى 47 نقطة ويواصل صدارته لترتيب فرق الدوري متقدما بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي تأجل لقاؤه ضد ضيفه ليدز يونايتد، بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الأخير.

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 22 نقطة في المركز التاسع، بعد أن تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات، .