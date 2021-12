بعد سماح الفيفا للاعبين الأفارقة بالبقاء مع أنديتهم الأوربية.. جمهور الأهلي المصري يتهمها بـ”العنصرية”

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، الشهر المقبل، سيُسمح لهم باللعب مع أنديتهم، حتى 3 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم.

وكان من المتوقع غياب كثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.

لكن الاتحاد الأفريقي للعبة الشعبية وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال المدة ما بين 27 ديسمبر/كانون الأول و3 يناير المقبل ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الأفريقية التي تنطلق في 9 يناير القادم.

وسيكون هذا القرار مصدر ارتياح كبير للفرق الأوربية التي كان من المفترض أن تخسر جهود لاعبيها بداية من 27 ديسمبر، وهو الموعد الرسمي رغم أن بعض الفرق رتبت لاستمرار بعض لاعبيها لأطول وقت ممكن قبل البطولة القارية.

1️⃣3️⃣ days to go for the highly anticipated #TotalEnergiesAFCON2021! ✨ Nothing like scoring in the continent’s most prestigious competition! 🤩 pic.twitter.com/A8EE52gejt — CAF (@CAF_Online) December 26, 2021

وقال الاتحاد الأفريقي في خطاب أرسِل، اليوم، إلى المنتدي الدولي لبطولات الدوري ومجموعة بطولات الدوري الأوربية “اتخذ هذا القرار انطلاقا من روح حسن النوايا والتضامن مع الأندية المتأثرة مع الاعتراف بحقيقة أن هذه الأندية تأثرت سلبًا بسبب جائحة كوفيد-19 مثل جمع أعضاء أسرة كرة القدم”.

وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهتها هيئات كروية لموعد إقامة البطولة الأفريقية في منتصف الموسم في أوربا حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.

لكن الاتحاد الدولي (الفيفا) قال إن الاتحاد الأفريقي سيقدم بعض التسهيلات للأندية.

وفي السياق، أحدث تضارب مواعيد بطولتي كأس أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية جدلًا واسعًا بين جماهير الأهلي المصري بعدما وجد الفريق نفسه في ورطة لمشاركة لاعبيه في البطولتين معًا، وفتح النار على الاتحاد الدولي لكرة القدم باتهامه بالعنصرية تجاه القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون، ويشارك فيها نجوم الأهلي مع المنتخب المصري، في 9 يناير/كانون الثاني المقبل وتستمر حتى 6 فبراير/شباط المقبل، بينما سيشارك الأهلي أيضا في مونديال الأندية ما بين 3 إلى 12 فبراير في الإمارات.

وبهذا الجدول المتزامن سيضطر نادي الأهلي بالمشاركة في مونديال الأندية بدون لاعبي المنتخب الدوليين المشاركين في أمم أفريقيا.

وتصدر وسم “عنصرية فيفا ضد الأفارقة” (FIFA_racism_against_Africans#)، الوسوم الأعلى تداولا على تويتر في مصر بأكثر من 343 ألف تغريدة، طالب فيها ناشطون رياضيون ومشجعو الأهلي بإنصاف فريقهم وتوقف الفيفا عن عنصريتها تجاه الكرة الأفريقية.

وغرّد الصحفي الرياضي المصري إسلام جمال الدين، كاتبا باللغة الإنجليزية على تويتر “إن إجبار النادي الأهلي على لعب مباريات كأس العالم للأندية خلال كأس أمم أفريقيا دليل على أن رفع شعار اللعب النظيف هو مجرد كذبة كبيرة من الفيفا”.

Forcing Al-Ahly club to play the FIFA Club World Cup matches during the CAN is proof that raising the fair play slogan is just a big lie from @FIFAcom#FIFA_racism_against_Africans — إسلام جمال الدين – Eslam Gamal El Deen (@Eslam_Gamal86) December 25, 2021

وغرّد الصحفي الرياضي أشرف بن عياد “أتمنى أن يتم تعديل موعد مونديال الأندية، لا يمكن ظلم النادي الأهلي بهذه الطريقة”.

أتمنى ان يتم تعديل موعد مونديال الاندية، لا يمكن ظلم النادي الأهلي بهذه الطريقة . — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) December 25, 2021

وكتب أحد الناشطين المصريين “إجبار الأهلي على اللعب بدون اللاعبين الدوليين في مونديال الأندية ضد المنافسة العادلة وحرمان الممثل الأفريقي في البطولة من فرصة المنافسة”.

وأبدى أحد مشجعي الأهلي استياءه من تداخل مواعيد البطولات مع بعضها وتعامل فيفا مع القارة الأفريقية، قائلا “أزمة تضارب مواعيد بطولتيْن دوليتيْن تحت مظلة الفيفا هي سابقة أولى من نوعها لم تكن لتحدث لو أن الأمر يتعلق بقارة أخرى، يتعاملون مع أفريقيا وكأنها منقوصة الهوية، وعلى البشر فيها وكأنهم من درجة أخرى وعرق آخر غير الذي خلقوا منه”.

Forcing Al-Ahly @AlAhly to play without the international players in the Club World Cup against fair competition and depriving the African representative in the tournament from his opportunity to compete. #FIFA_racism_against_Africans — محمد سيد (@mohamedmsayed) December 25, 2021

ازمة تضارب مواعيد بطولتين دوليتين تحت مظلة الفيفا هي سابقه أولي من نوعها لم تكن لتحدث لو ان الامر يتعلق بقاره اخري غير قارة افريقيا .يتعاملون مع القاره وكأنها منقوصة الهويه وعلي البشر فيها وكانهم من درجه اخري وعرق اخر غير الذي خلقو منه .#FIFA_racism_against_Africans — عبدالرحمن احمد (@poo5cszCABVU7tN) December 26, 2021