لحظة وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار بأزمة قلبية (فيديو)

توفي لوكار سفيان قائد نادي مولودية سعيدة عقب تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة لعبها فريقه مع مضيفه جمعية وهران، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية الجزائري.

وسقط لوكار على أرض الملعب إثر اصطدام خطير برأسه مع حارس مرمى فريق جمعية وهران لكنه عاد للعب مُجددًا بعد تلقيه الإسعافات الأولية قبل أن يسقط على الأرض إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونقل حساب نادي مولودية سعيدة في فيسبوك تصريحات لمدرب الفريق العربي مرسلي قال فيها إن اللاعب “سقط بطريقة عادية، ونحن تحت الصدمة”، مضيفا “اللاعب مؤهل للعب بملف طبي وكان بصحة جيدة”.

ونشر نادي جمعية وهران شريط فيديو يظهر فيه لاعبون من الفريقين يبكون بحرقة بغرف تغيير الملابس في مشهد يعبر عن حجم الصدمة بعد سماعهم خبر وفاة زميلهم بالمستشفى.

لا إله إلا الله .. وفاة #لوكار_سفيان لاعب #مولودية_سعيدة الجزائري 🇩🇿 خلال مباراة ضد #جمعية_وهران بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال المباراة ..سقط على أثرها في أرضية الميدان ، ورغم محاولات إنعاشه لكنه فارق الحياة داخل سيارة الإسعاف 🚑 إنا لله وإنا إليه راجعون 😢🥺 pic.twitter.com/1OkFbYIxUV — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 25, 2021

ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة لاعب مولودية سعيدة #لوكار_سفيان خلال مباراة فريقه أمام جمعية وهران، و إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الرابطة السيد #عبد_الكريم_مدوار و اعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد، و أسرة نادي مولودية سعيدة pic.twitter.com/KwC2cSA4d4 — Lfp Algeria 🔴 رابطة كرة القدم المحترفة (@AlgeriaLfp) December 25, 2021

🔴مدرب مولودية سعيدة:

– "#لوكار_سفيان سقط بطريقة عادية ونحن تحت الصدمة"

– "اللاعب مؤهل من الرابطة بملف طبي وكان في صحة جيدة" 🔴رئيس فريق جمعية وهران بن عمر:

– "المرحوم سقط على الأرض إثر احتكاك قوي مع حارس المرمى"

– "لا يمكن الجزم بوفاة المرحوم بسكتة قلبية أو لإصابته في الرأس" pic.twitter.com/M2TUgDv1q2 — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) December 25, 2021

يذكر أن الدوري العماني شهد، الأربعاء الماضي، وفاة مخلد الرقادي لاعب نادي مسقط أثناء عملية الإحماء قبيل بدء مباراته أمام نادي السويق، بعد أن تعرض لنوبة قلبية حادة أيضا.