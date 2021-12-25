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لحظة وفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار بأزمة قلبية (فيديو)

اللاعب الجزائري الراحل لوكار سفيان
اللاعب الجزائري الراحل لوكار سفيان (مواقع التواصل)
25/12/2021-|آخر تحديث: 25/12/202111:29 PM (مكة المكرمة)

توفي لوكار سفيان قائد نادي مولودية سعيدة عقب تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة لعبها فريقه مع مضيفه جمعية وهران، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية الجزائري.

وسقط لوكار على أرض الملعب إثر اصطدام خطير برأسه مع حارس مرمى فريق جمعية وهران لكنه عاد للعب مُجددًا بعد تلقيه الإسعافات الأولية قبل أن يسقط على الأرض إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونقل حساب نادي مولودية سعيدة في فيسبوك تصريحات لمدرب الفريق العربي مرسلي قال فيها إن اللاعب “سقط بطريقة عادية، ونحن تحت الصدمة”، مضيفا “اللاعب مؤهل للعب بملف طبي وكان بصحة جيدة”.

 

ونشر نادي جمعية وهران شريط فيديو يظهر فيه لاعبون من الفريقين يبكون بحرقة بغرف تغيير الملابس في مشهد يعبر عن حجم الصدمة بعد سماعهم خبر وفاة زميلهم بالمستشفى.

يذكر أن الدوري العماني شهد، الأربعاء الماضي، وفاة مخلد الرقادي لاعب نادي مسقط أثناء عملية الإحماء قبيل بدء مباراته أمام نادي السويق، بعد أن تعرض لنوبة قلبية حادة أيضا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات