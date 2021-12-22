الأهلي المصري يتوّج بطلا لكأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة (فيديو)

توّج الأهلي المصري، الأربعاء، بطلا لكأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، عقب انتصاره على نظيره الرجاء الرياضي المغربي بركلات الترجيح في مباراة انتهى وقتها الرسمي بالتعادل بهدفٍ لمثله.

وتواجه الفريقان على أرض استاد “أحمد بن علي” المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وجاءت البداية بسيطرة أهلاوية واضحة لكن بدون خطورة تذكر على شباك الرجاء الذي لعب معتمدا على المرتدات والدفاع المتأخر.

ومن أول فرصة حقيقية في المباراة سجل الرجاء هدف التقدم بعد مجهود فردي من عبد الإله مذكور، الذي توغّل داخل منطقة الجزاء وسدّد بقوة لتصطدم الكرة بالدفاع المصري وتتحوّل للمهاجم حميد أحداد ليضعها الأخير بسهولة في شباك محمد الشناوي.

وضغط الأهلي مباشرة على أمل تدارك الموقف سريعا، وحرم أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء من تسجيل الهدف التعادل عن طريق حسن الشحات، قبل أن يُهدر مجدي أفشة فرصة أخرى سانحة للتهديف.

وكاد الرجاء أن يخطف هدفا ثانيا لولا تألق المدافع بدر بانون في إبعاد عرضية خطيرة، ومحمد الشناوي في التصدي لتسديدة عبد الإله الحفيظي قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول.

وتابع الأهلي بحثه عن التعديل في الشوط الثاني من خلال عديد الفرص والمحاولات التي استأسد دفاع الرجاء وحارسه الزنيتي في إبعادها، خصوصا أمام كرات أفشة ومحمد الشريف والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وعرفت الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الرسمي حضور الفرحة المستحقة للأهلي، بعدما تمكن البديل طاهر محمد من تسجيل التعادل مستغلا تمريرة زميله بيرسي تاو.

ومع إعلان الحكم النهاية بالتعادل، احتكم الطرفان لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الأهلي حيث نجح في تسجيل 6 ركلات مقابل 5 للرجاء، ليُضيف اللقب الثامن لخزائنه ويحرم الفريق المغربي من لقب ثالث.