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رياضة

ملاعب غير مكتملة وضعف بالتنظيم.. الشكوك تحوم حول إقامة نهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون

الشكوك تحوم حول إقامة نهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون (الكاف)
20/12/2021-|آخر تحديث: 20/12/202107:30 PM (مكة المكرمة)

تحوم شكوك حول نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في الكاميرون، في يناير/كانون الثاني المقبل، بعد تجدد المخاوف بشأن جاهزية البلاد لاستضافة الحدث الرياضي الكبير مع سفر رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) باتريس موتسيبي إلى عاصمة الكاميرون (ياوندي) لإجراء محادثات.

وقررت اللجنة التنفيذية في (كاف)، أمس الأحد، المضي قدما في إقامة البطولة التي ينافس فيها 24 منتخبا شريطة حصول موتسيبي على ضمانات من الكاميرون بشأن جاهزيتها.

وثارت مخاوف بشأن ضعف القدرات التنظيمية وعدم اكتمال أعمال البناء في مرافق وملاعب واحتمالات تفشي فيروس كورونا بين عدد كبير من اللاعبين والطواقم الفنية التي ستسافر إلى الكاميرون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت مصادر لرويترز إن عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية طالبوا بتأجيل البطولة لكن الغالبية صوتوا لإعطاء موتسيبي مهلة للسفر وإجراء مباحثات عاجلة مع الحكومة الكاميرونية.

وقال موتسيبي للصحفيين في ياوندي، الإثنين، “نحن واضحون فيما يتعلق بالتزامنا بإنجاح كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون وأثق أنه بعد اجتماعاتنا اليوم وغدا يمكننا الخروج من هنا ومنح أفريقيا والعالم الشعور بالثقة”.

وفي الأسبوع الماضي أرسل (كاف) أمينه العام فيرون موسينجو- أومبا لحث الكاميرون على سرعة الانتهاء من أعمال البناء في الملعب الأولمبي في ياوندي المقرر أن يستضيف المباراة الافتتاحية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وأيضا النهائي في 6 فبراير/شباط المقبل.

لكن تم إبلاغ اجتماع اللجنة التنفيذية، الأحد، بأن هناك احتمالات كبيرة لفشل البطولة حيث لم تكتمل أعمال البناء لعدم حصول المقاولين على مستحقات مع عدم كفاية مرافق الإقامة والتدريب للمنتخبات 24 المشاركة واستقالة العديد من العاملين البارزين في اللجنة المنظمة.

وكان من المقرر في البداية أن تنظم الكاميرون النهائيات في 2019 لكن البطولة نقلت إلى مصر عندما وجد الكاف أن الدولة الواقعة في وسط أفريقيا لم تكن جاهزة.

ثم تسلمت الكاميرون بطولة 2021 والتي تأجلت منذ ذلك الحين لمدة 12 شهرا بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال (كاف) الأسبوع الماضي إنه سيستعين بمختبره الخاص متجاوزا مرافق الرعاية الصحية المحلية لإجراء فحوص للاعبين خلال البطولة.

وتشعر الأندية الأوربية التي يحترف بها معظم اللاعبين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية بالقلق إزاء ترتيبات الرعاية الصحية مع انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون).

المصدر : رويترز

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