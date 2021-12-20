“ليلة تاريخية”.. الجزائريون يستقبلون محاربي الصحراء أبطال كأس العرب (فيديو)

حظى منتخب الجزائر الفائز بكأس العرب لكرة القدم باستقبال حافل بعد عودته إلى الديار، مساء الأحد، قادما من العاصمة القطرية الدوحة عقب الفوز على نظيره التونسي بهدفين مقابل لا شيء.

ووصفت الإذاعة الجزائرية الرسمية الاحتفالات بأنها كانت “ليلة ملحمية تاريخية”.

وكان في استقبال المنتخب الجزائري رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء من الحكومة الجزائرية في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر.

واستقل لاعبو المنتخب الجزائري حافلة مكشوفة عليها صورهم والمدرب مجيد بوقرة وكتب عليها “فخورون بكم”.

استقبال تاريخي لأبطال العرب بمطار هواري بومدينhttps://t.co/Bm5HXPluvG pic.twitter.com/T3gDPzxUq1 — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) December 19, 2021

وجاب الموكب الشوارع الرئيسية في العاصمة الجزائرية وسط حضور أعداد كبيرة من المشجعين رغم برودة الطقس وحلول الظلام.

واصطف مئات الجزائريين على جانبي الطريق الرابط بين المطار ووسط العاصمة لتحية أبطال العرب حاملين أعلام الجزائر وفلسطين.

حشود تملأ سماء ساحة أول ماي بقلب الجزائر العاصمة تزامنًا مع مرور زملاء بلايلي وبراهيمي ومبولحي.

تابعوا فيديو إذاعة البهجة https://t.co/A3x76N8Rda — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) December 19, 2021

وسار الموكب الاحتفالي ببطء على الطريق السريع بين المطار ومنطقة الدار البيضاء شرقي العاصمة ثم إلى وسطها، بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي من طائرة مروحية وكاميرات على طول الطريق.

ورافقت مئات السيارات لمواطنين ودراجات نارية موكب المنتخب عبر مساره بينما قطع آخرون كيلومترات عديدة سيرا على الأقدام وراء الحافلة المكشوفة.

وأطلقت سيارات مواطنين العنان لأصوات أبواقها وأغانٍ رياضية احتفاء بالأبطال.

الساعة تشير إلى 00.38 سا …. حافلة أبطال العرب تصل في هذه الأثناء إلى نزل الأوراسي بأعالي العاصمة على إيقاع الزرنة ووسط أجواء احتفالية. pic.twitter.com/PGl2CvhJxZ — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) December 19, 2021

وقال شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تصريحات للتلفزيون الرسمي “الحمد لله على هذه الفرحة الكبيرة. الشعب الجزائري لا يحتاج إلى تعبئة فهو يحب بلده ويحب المنتخب الوطني وهناك عرفان كبير من هذا الجمهور لما قدمه اللاعبون والمنتخب الوطني في كأس العرب”.

وأضاف ” الكل يعرف درجة عشق الجمهور الجزائري للمنتخب الوطني والحمد لله مرة أخرى على هذه الفرحة التي أدخلها اللاعبون في قلوبهم”.

ويلقب المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) وتوج ببطولة كأس العرب لأول مرة في تاريخه.

الليلة الملحمية احتفاءً بإنجاز محاربي الصحراء…

الصور الناطقة pic.twitter.com/m7RlBiALJl — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) December 20, 2021

وتغلب المنتخب الجزائري على منتخب الجارة تونس بهدفين دون رد بعد التمديد إلى شوطين إضافيين في مباراة أجريت على أرض استاد البيت بدولة قطر.

وفي وقت سابق الأحد، دعت الشرطة، عبر بيان، المواطنين وأصحاب السيارات إلى تفادي الطريق السريع الرابط بين المطار ووسط العاصمة لتجنب الاختناق المروري عقب وصول المنتخب المتوج من الدوحة.

ومنذ منتصف نهار الأحد، انتشر أفراد من الشرطة لاسيما في محيط المطار وصولا إلى وسط العاصمة ومداخل ومخارج الطرق السريعة.

وقبل ساعات من وصول المنتخب، تجمع آلاف الأنصار في ساحة أول مايو وغنى ورقص الكثيرون على وقع أغانٍ رياضية وألعاب نارية وشماريخ.

ووجدت الشرطة الجزائرية صعوبات في تسيير حركة المرور في الساحة بسبب زحمة خانقة سبقت وصول المنتخب بساعات.

ويعتبر هذا الاستقبال هو الثالث من نوعه، حيث حظي محاربو الصحراء بمثله عام 2009 عقب تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2010 في دولة جنوب إفريقيا بعد الفوز على المنتخب المصري في مباراة فاصلة.

وكان الاستقبال الثاني في يوليو/تموز2019 عقب التتويج بكأس الأمم الإفريقية في القاهرة لثاني مرة في تاريخ الجزائر.

وتلقى المنتخب الجزائري تهانٍ رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس وزرائه ومسؤولين كبار آخرين إضافة إلى أخرى من نجوم المنتخب الأول المحترفين في أندية أوروبية (لم يشاركوا في البطولة) ومنهم رياض محرز وإسماعيل بن ناصر.

وخلال 9 نسخ سابقة من بطولة كأس العرب على مدار نحو 6 عقود توجت 5 منتخبات باللقب، ويعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجا بـ 4 ألقاب يليه السعودي بلقبين وكل من مصر والمغرب وتونس بلقب واحد.

🔴أبطال العرب يحضون باستقبال رسمي من قبل الوزير الأول وزير المالية @BAbderrahmane_A ومستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، وأعضاء الحكومة بالقاعة الشرفية بمطار هواري بومدين الدولي. pic.twitter.com/apWVRPUYJF — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) December 19, 2021

الجزائريون يحتفلون بتتويج منتخبهم بطلا لكأس العرب (الاناضول)

موكب احتفالي بالمنتخب الجزائري أبطال العرب فور عودته إلى الديار (الاناضول)