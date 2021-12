“ليلة تاريخية”.. الجزائريون يستقبلون محاربي الصحراء أبطال كأس العرب (فيديو)

حظى منتخب الجزائر الفائز بكأس العرب لكرة القدم باستقبال حافل بعد عودته إلى الديار، مساء الأحد، قادما من العاصمة القطرية الدوحة عقب الفوز على نظيره التونسي بهدفين مقابل لا شيء.

ووصفت الإذاعة الجزائرية الرسمية الاحتفالات بأنها كانت “ليلة ملحمية تاريخية”.

وكان في استقبال المنتخب الجزائري رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء من الحكومة الجزائرية في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر.

واستقل لاعبو المنتخب الجزائري حافلة مكشوفة عليها صورهم والمدرب مجيد بوقرة وكتب عليها “فخورون بكم”.

وجاب الموكب الشوارع الرئيسية في العاصمة الجزائرية وسط حضور أعداد كبيرة من المشجعين رغم برودة الطقس وحلول الظلام.

واصطف مئات الجزائريين على جانبي الطريق الرابط بين المطار ووسط العاصمة لتحية أبطال العرب حاملين أعلام الجزائر وفلسطين.

وسار الموكب الاحتفالي ببطء على الطريق السريع بين المطار ومنطقة الدار البيضاء شرقي العاصمة ثم إلى وسطها، بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي من طائرة مروحية وكاميرات على طول الطريق.

ورافقت مئات السيارات لمواطنين ودراجات نارية موكب المنتخب عبر مساره بينما قطع آخرون كيلومترات عديدة سيرا على الأقدام وراء الحافلة المكشوفة.

وأطلقت سيارات مواطنين العنان لأصوات أبواقها وأغانٍ رياضية احتفاء بالأبطال.

وقال شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تصريحات للتلفزيون الرسمي “الحمد لله على هذه الفرحة الكبيرة. الشعب الجزائري لا يحتاج إلى تعبئة فهو يحب بلده ويحب المنتخب الوطني وهناك عرفان كبير من هذا الجمهور لما قدمه اللاعبون والمنتخب الوطني في كأس العرب”.

وأضاف ” الكل يعرف درجة عشق الجمهور الجزائري للمنتخب الوطني والحمد لله مرة أخرى على هذه الفرحة التي أدخلها اللاعبون في قلوبهم”.

ويلقب المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) وتوج ببطولة كأس العرب لأول مرة في تاريخه.

وتغلب المنتخب الجزائري على منتخب الجارة تونس بهدفين دون رد بعد التمديد إلى شوطين إضافيين في مباراة أجريت على أرض استاد البيت بدولة قطر.

وفي وقت سابق الأحد، دعت الشرطة، عبر بيان، المواطنين وأصحاب السيارات إلى تفادي الطريق السريع الرابط بين المطار ووسط العاصمة لتجنب الاختناق المروري عقب وصول المنتخب المتوج من الدوحة.

ومنذ منتصف نهار الأحد، انتشر أفراد من الشرطة لاسيما في محيط المطار وصولا إلى وسط العاصمة ومداخل ومخارج الطرق السريعة.

