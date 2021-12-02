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رياضة|مصر

وفاة مدرب بالدوري المصري بأزمة قلبية بعد هدف قاتل لفريقه

أدهم السلحدار
(فيسبوك)
2/12/2021-|آخر تحديث: 3/12/202112:34 AM (مكة المكرمة)

أعلن نادي المجد السكندري، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم، وفاة مدربه أدهم السلحدار لاعب الإسماعيلي السابق بأزمة قلبية خلال مباراة لفريقه، اليوم الخميس.

وقال النادي إن السلحدار “أصيب بأزمة قلبية أثناء وجوده بملعب الفريق بالإسكندرية بعد أن سجل فريقه هدف الفوز في الدقيقة 93 في مرمى الزرقا بدوري الدرجة الثانية”.

ونقل السلحدار إلى مستشفى قريب لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعى الإسماعيلي لاعبه السابق وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام “على روح الفقيد”.

وتألق السلحدار لاعبًا مع النادي الإسماعيلي خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي مع جيل فوزي جمال وأحمد العجوز والحارس سعفان الصغير.

وحقق السلحدار مع الإسماعيلي لقب الدوري الممتاز في موسم 1990-1991 وكأس مصر في 1997.

وبعد الاعتزال، تحول السلحدار إلى عالم التدريب وعمل مدربا مساعدا للإسماعيلي في أكثر من مناسبة كما قاد الجهاز الفني عام 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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