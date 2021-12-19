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رياضة|قطر

لاعب منتخب الجزائر يوسف بلايلي يكشف للجزيرة مباشر ملابسات فسخ عقده مع نادي قطر (فيديو)

لاعب المنتخب الجزائري يوسف بلايلي (الجزير مباشر)
19/12/2021-|آخر تحديث: 19/12/202101:11 PM (مكة المكرمة)

نفى لاعب المنتخب الجزائري يوسف بلايلي أن يكون فسخ عقده مع نادي قطر قد جاء نتيجة إحرازه هدفًا بمرمى المنتخب القطري في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بلايلي للجزيرة مباشر عقب مباراة نهائي البطولة التي فازت بها الجزائر على تونس والتي أقيمت في استاد البيت أمس السبت.

وقال بلايلي “لا شيء من هذا، الحمد لله إدارة النادي تفهموا الوضع التالي وقالوا لي فسخنا العقد بالتراضي، ويعطيهم الصحة أنهم سمحوا لي بالذهاب إلى أوربا، ولا توجد مشكلة مع قطر بل على العكس يعطيهم الصحة وقفوا معي والله يحفظهم”.

وتؤكد تصريحات بلايلي للجزيرة مباشر ما ذكرته مصادر إعلامية بشأن تفاوضه للانتقال إلى أحد الأندية الأوربية التي لم يكشف عنها.

كان نادي قطر الرياضي قد أعلن فسخ عقده مع مهاجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي.

وأحرز بلايلي هدف فوز المنتخب الجزائري على نظيره القطري في مباراة نصف النهائي الذي أوصل محاربي الصحراء إلى نهائي البطولة، كما اختير أفضل لاعب في المباراة التي تأهلت فيها الجزائر إلى النهائي.

وقال نادي قطر الرياضي على موقعه الإلكتروني الخميس الماضي “اتفقت إدارة النادي مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي، وتمت الإجراءات بعد مشاورات بين اللاعب والنادي”.

وتمنى النادي -في تغريدة على تويتر- كل التوفيق والنجاح للاعب في مشواره المقبل.

وانضم بلايلي إلى نادي قطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقبل ذلك كان متعاقدًا مع الأهلي السعودي، وانتهت رحلته معه بصراعات مع المدرب والإدارة عام 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر

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