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رياضة|قطر

“بهرت العالم”.. إشادة دولية بتنظيم قطر لكأس العرب استعدادا لمونديال 2022

لحظة تتويج منتخب الجزائر بكأس العرب (رويترز)
19/12/2021-|آخر تحديث: 19/12/202103:40 PM (مكة المكرمة)

قال نجوم كرة قدم عالميون إن قطر تمكنت من إدهاش العالم عبر تقديم “بروفة” جيدة لمونديال 2022، من خلال التنظيم المثالي لبطولة كأس العرب التي اختُتمت أمس السبت بتتويج الجزائر باللقب.

وجاءت البطولة فرصة مثالية للارتقاء بجاهزية العمليات التشغيلية والمرافق الخاصة بنهائيات كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق بعد أقل من عام على ختام منافسات كأس العرب.

واحتضنت البطولة ملاعبُ كأس العالم القطرية: البيت، 974، الجنوب، المدينة التعليمية، أحمد بن علي، الثمامة.

مذهل

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو -في تصريحات لبرنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة- إن تنظيم مونديال العرب في قطر “مذهل” وكأس العالم 2022 سيكون “الأفضل على الإطلاق”.

وشُيدت جميع المنشآت الرياضية تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي مؤسسة حكومية أسست عام 2011 لتتولى مسؤولية تنفيذ البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022 في قطر.

 

وأشاد النجم العاجي يايا توري -لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة الأسبق- بتنظيم قطر لكأس العرب 2021.

وقال في تصريحات صحفية، إن البطولة “قدّمت صورة عن الأجواء التي سترافق كأس العالم التي ستقام العام المقبل في قطر، والتي يبدو أنها ستكون رائعة”.

بدوره، أكد نجم الكرة الأسترالية تيم كاهيل أن قطر أثبتت من خلال التنظيم الناجح للبطولة، جاهزية مثالية لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم.

وأشار كاهيل إلى أن منافسات البطولة شهدت إقبالاً جماهيريًّا كبيرًا، ومفاجآت أدهشت الجميع وخلّفت وراءها الكثير من المشاعر وردود الفعل لدى اللاعبين والمشجعين على حد سواء.

وتحتضن قطر فعاليات المونديال في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبًا، تتنافس على 8 ملاعب.

منصة مثالية للتحضير لكأس العالم

وعقب انتهاء البطولة، قال حسن عبد الله الذوادي -الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، في تصريحات نُشرت على موقعها الإلكتروني- إن البطولة “شكلت منصة مثالية للتحضير لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم، التي ستوفر فرصة لتعريف الملايين من أنحاء العالم على المنطقة وتراثها العريق وثقافتها الغنية”.

وأضاف “نفخر بالتنظيم الناجح لبطولة رياضية كبرى ضمت تحت لوائها جماهير كرة القدم من العالم العربي، وتجسد فيها تأثير كرة القدم في التقريب بين الشعوب، وتعزيز قيم التضامن والمعاني الإنسانية النبيلة”.

اختبار على أرض الواقع

من جهته، قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 -وفق تصريحات نقلتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث على موقعها الإلكتروني- إن احتضان قطر لكأس العرب مثّل فرصة ثمينة للارتقاء بالعمليات التشغيلية لكأس العالم 2022 على أرض الواقع، الأمر الذي يعزز من جاهزية قطر لاستضافة بطولة تاريخية العام المقبل.

وأضاف “لقد تأكدنا من جاهزية كافة جوانب التحضيرات لاستضافة نسخة مبهرة من كأس العالم في 2022”.

استاد لوسيل

نصف مليون تذكرة

يُذكر أن مبيعات تذاكر مباريات كأس العرب تجاوزت نصف مليون تذكرة، وسجلت البطولة رقمًا قياسيًّا لأكبر حضور جماهيري لمباراة كرة قدم في تاريخ قطر بلغ 64439 مشجعًا خلال مباراة قطر والإمارات في ربع نهائي البطولة باستاد البيت، وفق بيانات لجنة الإرث القطرية.

وشهدت بداية انطلاق البطولة إصدار أكثر من 165 ألف بطاقة هيّا (بطاقة المشجع) ضمن الجهود الجارية لاختبار تقنية بطاقة المشجع قبيل النسخة القادمة من كأس العالم في قطر 2022، وفق المصدر نفسه.

وشهدت منصات التواصل العربية إشادة واسعة بتنظيم قطر لبطولة كأس العرب 2021، في أول نسخة يعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وعبّر مسؤولون وإعلاميون ومغردون عن فخرهم بما قدمته قطر طوال البطولة من تنظيم وجودة على جميع الأصعدة، أدى في النهاية إلى نجاح العرس العربي بهذا الشكل.

استاد الجنوب

وقال رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة “ألف مبروك لمنتخب الجزائر فوزهم المستحق بكأس العرب في مباراة تاريخية جميلة.. ومبروك لتونس أداءهم البطولي”.

وأضاف “ألف مبروك للشقيقة قطر التنظيم المتميز والناجح للبطولة الذي عزز ثقة العالم بقدراتها استعدادا لكأس العالم في 2022”.

وقال رئيس مكتبة قطر الوطنية حمد الكواري “ربما تنجح الدبلوماسية الناعمة من ثقافة وفن ورياضة بين شباب العرب في ما فشلت فيه السياسة.. فلنمنحها الفرصة”.

وعلق الإعلامي المصري هاني حتحوت في تغريدة “بنهاية بطولة كأس العرب، شكرًا لكل المنتخبات المشاركة، وشكرًا للفكرة نفسها التي نتمنى ألا تتوقف”.

وأضاف “الرياضة قادرة على لم شمل الجميع، الروح الرياضية الرائعة التي أظهرها الجمهور واللاعبون زادت محبة العرب للعرب، غير الاستفادة الفنية الهائلة. أحسنت قطر في التنظيم، وشوقتنا للمونديال”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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