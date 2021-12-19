“بهرت العالم”.. إشادة دولية بتنظيم قطر لكأس العرب استعدادا لمونديال 2022

قال نجوم كرة قدم عالميون إن قطر تمكنت من إدهاش العالم عبر تقديم “بروفة” جيدة لمونديال 2022، من خلال التنظيم المثالي لبطولة كأس العرب التي اختُتمت أمس السبت بتتويج الجزائر باللقب.

وجاءت البطولة فرصة مثالية للارتقاء بجاهزية العمليات التشغيلية والمرافق الخاصة بنهائيات كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق بعد أقل من عام على ختام منافسات كأس العرب.

واحتضنت البطولة ملاعبُ كأس العالم القطرية: البيت، 974، الجنوب، المدينة التعليمية، أحمد بن علي، الثمامة.

مذهل

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو -في تصريحات لبرنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة- إن تنظيم مونديال العرب في قطر “مذهل” وكأس العالم 2022 سيكون “الأفضل على الإطلاق”.

وشُيدت جميع المنشآت الرياضية تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي مؤسسة حكومية أسست عام 2011 لتتولى مسؤولية تنفيذ البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022 في قطر.

وأشاد النجم العاجي يايا توري -لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة الأسبق- بتنظيم قطر لكأس العرب 2021.

وقال في تصريحات صحفية، إن البطولة “قدّمت صورة عن الأجواء التي سترافق كأس العالم التي ستقام العام المقبل في قطر، والتي يبدو أنها ستكون رائعة”.

بدوره، أكد نجم الكرة الأسترالية تيم كاهيل أن قطر أثبتت من خلال التنظيم الناجح للبطولة، جاهزية مثالية لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم.

وأشار كاهيل إلى أن منافسات البطولة شهدت إقبالاً جماهيريًّا كبيرًا، ومفاجآت أدهشت الجميع وخلّفت وراءها الكثير من المشاعر وردود الفعل لدى اللاعبين والمشجعين على حد سواء.

وتحتضن قطر فعاليات المونديال في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبًا، تتنافس على 8 ملاعب.

نهائي #كأس_العرب "عالمي" .. هكذا وصفته مواقع التواصل ..فكيف رآه من لعبوا المباراة

لقاءات مع اللاعبين عقب ديربي #الجزائر_تونس pic.twitter.com/C91IDMLh4H — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 19, 2021

منصة مثالية للتحضير لكأس العالم

وعقب انتهاء البطولة، قال حسن عبد الله الذوادي -الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، في تصريحات نُشرت على موقعها الإلكتروني- إن البطولة “شكلت منصة مثالية للتحضير لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم، التي ستوفر فرصة لتعريف الملايين من أنحاء العالم على المنطقة وتراثها العريق وثقافتها الغنية”.

وأضاف “نفخر بالتنظيم الناجح لبطولة رياضية كبرى ضمت تحت لوائها جماهير كرة القدم من العالم العربي، وتجسد فيها تأثير كرة القدم في التقريب بين الشعوب، وتعزيز قيم التضامن والمعاني الإنسانية النبيلة”.

اختبار على أرض الواقع

من جهته، قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 -وفق تصريحات نقلتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث على موقعها الإلكتروني- إن احتضان قطر لكأس العرب مثّل فرصة ثمينة للارتقاء بالعمليات التشغيلية لكأس العالم 2022 على أرض الواقع، الأمر الذي يعزز من جاهزية قطر لاستضافة بطولة تاريخية العام المقبل.

وأضاف “لقد تأكدنا من جاهزية كافة جوانب التحضيرات لاستضافة نسخة مبهرة من كأس العالم في 2022”.

استاد لوسيل

نصف مليون تذكرة

يُذكر أن مبيعات تذاكر مباريات كأس العرب تجاوزت نصف مليون تذكرة، وسجلت البطولة رقمًا قياسيًّا لأكبر حضور جماهيري لمباراة كرة قدم في تاريخ قطر بلغ 64439 مشجعًا خلال مباراة قطر والإمارات في ربع نهائي البطولة باستاد البيت، وفق بيانات لجنة الإرث القطرية.

وشهدت بداية انطلاق البطولة إصدار أكثر من 165 ألف بطاقة هيّا (بطاقة المشجع) ضمن الجهود الجارية لاختبار تقنية بطاقة المشجع قبيل النسخة القادمة من كأس العالم في قطر 2022، وفق المصدر نفسه.

وشهدت منصات التواصل العربية إشادة واسعة بتنظيم قطر لبطولة كأس العرب 2021، في أول نسخة يعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وعبّر مسؤولون وإعلاميون ومغردون عن فخرهم بما قدمته قطر طوال البطولة من تنظيم وجودة على جميع الأصعدة، أدى في النهاية إلى نجاح العرس العربي بهذا الشكل.

استاد الجنوب

وقال رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة “ألف مبروك لمنتخب الجزائر فوزهم المستحق بكأس العرب في مباراة تاريخية جميلة.. ومبروك لتونس أداءهم البطولي”.

وأضاف “ألف مبروك للشقيقة قطر التنظيم المتميز والناجح للبطولة الذي عزز ثقة العالم بقدراتها استعدادا لكأس العالم في 2022”.

ألف مبروك لمنتخب الجزائر فوزهم المستحق بكأس العرب في مباراة تاريخية جميلة..ومبروك لتونس أداءهم البطولي

ألف مبروك للشقيقة قطر التنظيم المتميز والناجح للبطولة والذي عزز ثقة العالم بقدراتهم استعداداً لكأس العالم في ٢٠٢٢

ألف مبروك لكل العرب اجتماعهم في بطولة جمعت الشعوب وأفرحت الجميع — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 18, 2021

وقال رئيس مكتبة قطر الوطنية حمد الكواري “ربما تنجح الدبلوماسية الناعمة من ثقافة وفن ورياضة بين شباب العرب في ما فشلت فيه السياسة.. فلنمنحها الفرصة”.

ربما تنجح الدبلوماسية الناعمة من ثقافة وفن ورياضة بين شباب العرب فيما فشلت فيه السياسة

فلنمنحها الفرصة #كأس_العرب فيفا في قطر سادت فيه الروح الأخوية وتعززت قيم المحبة والاحترام والتنافس الشريف

وكل كأس عرب وشباب العرب بألف خير

شكرا #قطر2021

وإلى اللقاء #قطر2022 — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) December 18, 2021

وعلق الإعلامي المصري هاني حتحوت في تغريدة “بنهاية بطولة كأس العرب، شكرًا لكل المنتخبات المشاركة، وشكرًا للفكرة نفسها التي نتمنى ألا تتوقف”.

وأضاف “الرياضة قادرة على لم شمل الجميع، الروح الرياضية الرائعة التي أظهرها الجمهور واللاعبون زادت محبة العرب للعرب، غير الاستفادة الفنية الهائلة. أحسنت قطر في التنظيم، وشوقتنا للمونديال”.

ختام ولا أروع..

بطولة ناجحة بكل المقاييس..

تنظيم..

ملاعب..

إخراج..

نقل تلفزيوني..

أجواء كأس العالم عشناها..

شكراً لكل شخص في قطر نقل لنا هذه البطولة بشكلها الجديد..

متحمس كثيراً لتجربة كأس العالم..

🇸🇦🤍🇶🇦#قطر #نهايي_كاس_العرب #FIFArabCup pic.twitter.com/4xwtyfVQL5 — معن القويعي (@MaanAlquiae) December 18, 2021

بطولة فخمة جداً استمتعنا بكل لحظه فيها

والاجمل من البطولة ملاعب قطر العظيمه و النقل الرائع لهذه البطوله والتنظيم الاحترافي .. شكراً قطر ابهرتوا العالم بجمال لا يضاهيه جمال👏🏼💙 pic.twitter.com/pq0qJ1u5JF — Sultan Zahid (@sultan_m_zahid) December 18, 2021

ما تعمله قطر هو فخر لكل الخليج والعرب، شي يبهر من كل الجوانب ..

الله يتمم عليكم من فضله ويبارك لكم قيادة وشعبا#قطر شكرا لا توفيكم حقكم 🇶🇦 pic.twitter.com/bxDS66dPpw — محمد علي النصار (@bn_nassar) December 18, 2021

وداعاً كل العرب سنشتاق لكم..

لكن لن يطول الأشتياق، موعدنا بعد عام من الآن في أول بطولة كأس عالم في العالم العربي والشرق الأوسط شكراً جمهورنا العربي في قطر وخارجها شكراً اللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأمنية لكأس العالم ولكل وزارات ومؤسسات الدولةعلى إنجاح بطولة #كأس_العرب — محمد الكعبي (@Qatari) December 18, 2021

شكراً #قطر تنظيم عالمي في كل شي ابدعتم 🤍🤍🇶🇦🇶🇦 — تركي الدعجم (@turkialdajam) December 18, 2021

مبروك للجزائر التتويج بـ #كأس_العرب وتحية شكر وتقدير ل #قطر على التنظيم الراقي والرائع لهذه البطولة العربية. pic.twitter.com/3xE6PYErxN — عبدالملك هلال البحري (@albahri970) December 19, 2021

مع نهاية المشاركة في تنظيم #كاس_العرب_FIFA شكر خاص لدولة قطر والمسؤولين وكل المشاركين خلف الكواليس على النجاح المبهر للبطولة وتجربة الاستادات والبنية التحية والفنادق وسائل مواصلات،

عمل جبار على مدار 18 يوم، اثبت للعالم ان الوطن العربي به الامكانيات القادر على المنافسة عالميا 👏 pic.twitter.com/C3JZkT6mBw — عرفآت (@ArafatDahab1) December 19, 2021

شكراً قطر…

لا يستطيع أي كان أن ينكر أو يتجاهل روعة التنظيم و حجم الإنجازات التي عكف عليها هذا البلد في وقت قصير و عصيب.

إنجازات أبهرت الفيفا و الوافدين العرب و الأجانب.

قطر رفعت رأس العرب. pic.twitter.com/yjDHgVcMFr — Bala Luali (@iBsg3YfrYSJWY7r) December 19, 2021

نهائي بدون دولة المضيف 60 الف مشجع .. يوجد هالنجاح بدولة قطر فقط .. شكرا شكرا شكرا يا قطر pic.twitter.com/ubtiwsJYzm — سالم الهاشمى (@Sslm7070) December 19, 2021

ألف ألف شكراً لدولة قطر 🇶🇦الشقيقة و التي فازت بأكثر من الكأس العرب وهي:

1): توحيد الشعوب العربية و لقاءها مع بعضها البعض 2): التنظيم الجيد البطولة ولم تقتصر عن الدول الأوروبية فقط.

3): أثبت شعبها بقمة أخلاقه و تربية pic.twitter.com/xAJaOF9Afr — بن منصور محمد (@BenMoha69915969) December 19, 2021

#FIFArabCup

بطولة أعادت لنا الشغف التشجيع التعاطف كانت نسخة أستثنائية شكراً لقطر على حسن تنظيم هذه البطولة حيث قطر تفردة ببُنى تحتية وملاعب فريدة وتنظيم رائع وصاحب ذلك تغطية إعلامية احترافية ومما لا شك فيه أن مونديال 2022 للتاريخ❤️🌟

وكان ختامها مسك

بتتويج محاربي الصحراء باللقب. pic.twitter.com/b9dDCihH5H — أنس الحسيني (@anos104) December 19, 2021

#كاس_العرب_FIFA تنظيم جبار قطر برهنة للعالم انها تستطيع شكرا قطر شرفتينا 🇶🇦💕 pic.twitter.com/NTz5kpDCiJ — maraim bdirina (@MLabatoul) December 19, 2021