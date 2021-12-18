الجزائر تتوج بكأس العرب للمرة الأولى في تاريخها عقب تغلبها على تونس بهدفين دون رد (فيديو)

توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس العرب لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره التونسي 2 / صفر في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم السبت.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليضطر المنتخبان للعب شوطين إضافيين لحسم الفائز باللقب.

وفي الشوط الإضافي الأول تمكن المنتخب الجزائري من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 99 عبر تصويبة قوية من أمير سعيود من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف ياسين براهيمي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها المنتخب الجزائري بلقب البطولة، فيما توج المنتخب التونسي باللقب من قبل في نسخة 1963.

وكان المنتخب الجزائري قد تأهل لهذا الدور بعدما تغلب على المنتخب القطري 2 / 1 في الدور قبل النهائي، فيما تأهل المنتخب التونسي لهذا الدور بعدما تغلب على المنتخب المصري بهدف نظيف.

وكان المنتخب القطري حصد المركز الثالث في البطولة، في وقت لاحق من اليوم عقب فوزه على المنتخب المصري 5 / 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتوجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب خلال 9 نسخ سابقة من البطولة، ويعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجا بـ 4 ألقاب، يليه السعودي بلقبين، وكل من مصر، المغرب وتونس بلقب واحد.