أحرز المنتخب القطري المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم المقامة على أرضه، إثر تغلبه على نظيره المصري 5-4 بركلات الترجيح اليوم السبت.
الجزائر تتوج بكأس العرب للمرة الأولى في تاريخها عقب تغلبها على تونس بهدفين دون رد (فيديو)
توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس العرب لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره التونسي 2 / صفر في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم السبت.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليضطر المنتخبان للعب شوطين إضافيين لحسم الفائز باللقب.
وفي الشوط الإضافي الأول تمكن المنتخب الجزائري من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 99 عبر تصويبة قوية من أمير سعيود من خارج منطقة الجزاء.
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أمير سعيود يسجل هدفا عالميا في مرمى تونس 🎯🚀#كأس_العرب #مونديال_العرب #تونس_الجزائر #FIFArabCup #ArabCup2021 #ArabCupFinal pic.twitter.com/TgTCYNuDDG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2021
وأضاف ياسين براهيمي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.
الهدف الثاني للجزائر قبيل صافرة النهاية …ياسين براهيمي يودعها في المرمى 🇩🇿😯
#كأس_العرب #مونديال_العرب #تونس_الجزائر #FIFArabCup #ArabCup2021 #ArabCupFinal pic.twitter.com/9GiYT7pPCU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2021
وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها المنتخب الجزائري بلقب البطولة، فيما توج المنتخب التونسي باللقب من قبل في نسخة 1963.
وكان المنتخب الجزائري قد تأهل لهذا الدور بعدما تغلب على المنتخب القطري 2 / 1 في الدور قبل النهائي، فيما تأهل المنتخب التونسي لهذا الدور بعدما تغلب على المنتخب المصري بهدف نظيف.
الحكم قرر عدم وجود ركلة جزاء، هل أصاب الحكم في قراره؟ 🗨️#كأس_العرب #مونديال_العرب #تونس_الجزائر #FIFArabCup #ArabCup2021 #ArabCupFinal pic.twitter.com/s3yuejnPJw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2021
العارضة تحرم منتخب تونس من تسجيل هدف التقدم 🇹🇳#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #تونس_الجزائر | #الجزائز #FIFArabCup | #ArabCup2021 | #ArabCupFinal pic.twitter.com/XYX4TgT65C
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2021
وكان المنتخب القطري حصد المركز الثالث في البطولة، في وقت لاحق من اليوم عقب فوزه على المنتخب المصري 5 / 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وتوجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب خلال 9 نسخ سابقة من البطولة، ويعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجا بـ 4 ألقاب، يليه السعودي بلقبين، وكل من مصر، المغرب وتونس بلقب واحد.