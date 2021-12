اختيار هدف ميسي في السيتي أفضل هدف في دور المجموعات بأبطال أوربا (فيديو)

اختير هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي أفضل هدف خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوربا هذا الموسم.

وكان الهدف هو الأول لميسي (34 عاما) بقميص باريس سان جيرمان منذ انتقل إليه قادما من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

وسجل إدريسا جاي هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة الثامنة ثم أضاف ميسي الهدف الثاني للفريق في شباك مانشستر سيتي، عندما تبادل الكرة ببراعة مع كيليان مبابي على حدود منطقة الجزاء ثم وجه النجم الفرنسي الكرة بلمسة مهارية إلى ميسي الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك حارس المرمى إديرسون.

وحصل ميسي على نسبة 22% خلال عملية التصويت على أفضل هدف، بينما حصل هدفا تياغو ألكانتارا وروبرت ليفاندوفسكي على 14% و13% من الأصوات، على الترتيب.

وسجل تياغو هدفا رائعا لليفربول في المباراة التي انتهت بالفوز على بورتو البرتغالي 2-صفر على ملعب أنفيلد.

