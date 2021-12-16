الجزائر تصعد لنهائي كأس العرب بعد الفوز على قطر 2-1 (فيديو)

صعد المنتخب الجزائري إلى نهائي بطولة كأس العرب بعد الفوز على المنتخب القطري 2-1 في مباراة قبل النهائي للبطولة المقامة في قطر.

وتقدم المنتخب الجزائري بهدف عن طريق جمال بن العمري بضربة رأس بعد متابعة تسديدة زميله حسين بن عيادة في الدقيقة 59.

وأدرك محمد مونتاري التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل يوسف البلايلي هدف الفوز للمنتخب الجزائري، بعدما تابع ضربة جزاء سددها هو وتصدى لها سعد الشيب حارس مرمى قطر.

وبهذا تواجه الجزائر تونس في نهائي البطولة، السبت المقبل.

وتغلبت تونس على مصر بهدف وحيد سجله عمرو السولية قائد المنتخب المصري في مرماه قبل ثوان من نهاية وقت المباراة الأصلي.

وسيلتقي المنتخب القطري، صاحب الأرض، مع المنتخب المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.