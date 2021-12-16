صعد المنتخب التونسي إلى نهائي كأس العرب، المقامة في قطر، بعد الفوز على نظيره المصري بهدف وحيد سجله عمرو السولية قائد المنتخب المصري في مرماه قبل ثوان من نهاية وقت المباراة الأصلي.
الجزائر تصعد لنهائي كأس العرب بعد الفوز على قطر 2-1 (فيديو)
صعد المنتخب الجزائري إلى نهائي بطولة كأس العرب بعد الفوز على المنتخب القطري 2-1 في مباراة قبل النهائي للبطولة المقامة في قطر.
وتقدم المنتخب الجزائري بهدف عن طريق جمال بن العمري بضربة رأس بعد متابعة تسديدة زميله حسين بن عيادة في الدقيقة 59.
🇩🇿🔥 المنتخب الجزائري يتقدم بالنتيجة ويسجل الهدف الأول في شباك العنابي 🇶🇦#كأس_العرب #مونديال_العرب #قطر_الجزائر#FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/4jNmriiDfl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2021
وأدرك محمد مونتاري التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
محمد مونتاري يسجل هدف التعادل برأسية محكمة#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/avEyjPe0vw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2021
وفي الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل يوسف البلايلي هدف الفوز للمنتخب الجزائري، بعدما تابع ضربة جزاء سددها هو وتصدى لها سعد الشيب حارس مرمى قطر.
هدف التقدم للمنتخب الجزائري عن طريق يوسف البلايلي#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/Gq9eTAH1KN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2021
وبهذا تواجه الجزائر تونس في نهائي البطولة، السبت المقبل.
وتغلبت تونس على مصر بهدف وحيد سجله عمرو السولية قائد المنتخب المصري في مرماه قبل ثوان من نهاية وقت المباراة الأصلي.
وسيلتقي المنتخب القطري، صاحب الأرض، مع المنتخب المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.