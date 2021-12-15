بات منتخب تونس أول المتأهلين للدور قبل النهائي في كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على عمان في دور الثمانية للبطولة المقامة في قطر، اليوم الجمعة.
بهدف عكسي.. تونس تصعد لنهائي كأس العرب بالفوز 1-صفر على مصر (فيديو)
15/12/2021-|آخر تحديث: 15/12/202109:35 PM (مكة المكرمة)
صعد المنتخب التونسي إلى نهائي كأس العرب، المقامة في قطر، بعد الفوز على نظيره المصري بهدف وحيد سجله عمرو السولية قائد المنتخب المصري في مرماه قبل ثوان من نهاية وقت المباراة الأصلي.
وجاء هدف تونس والمباراة الوحيد بعدما حاول السولية تشتيت ركلة حرة لكنه وضع الكرة برأسه داخل مرمى محمد الشناوي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
🇹🇳
هدف لتونس برأسية المصري عمرو السولية 🇪🇬 بالخطأ في مرمى فريقه#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/Mkd7TzFUOt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2021
وستلعب تونس في النهائي، السبت المقبل، ضد الفائز من مباراة قطر صاحبة الأرض أو الجزائر، وسينال الفائز باللقب خمسة ملايين دولار.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات