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رياضة

بهدف عكسي.. تونس تصعد لنهائي كأس العرب بالفوز 1-صفر على مصر (فيديو)

تونس مصر كأس العرب
لاعبو تونس يحتفلون بالفوز والتأهل إلى النهائي (رويترز)
15/12/2021-|آخر تحديث: 15/12/202109:35 PM (مكة المكرمة)

صعد المنتخب التونسي إلى نهائي كأس العرب، المقامة في قطر، بعد الفوز على نظيره المصري بهدف وحيد سجله عمرو السولية قائد المنتخب المصري في مرماه قبل ثوان من نهاية وقت المباراة الأصلي.

وجاء هدف تونس والمباراة الوحيد بعدما حاول السولية تشتيت ركلة حرة لكنه وضع الكرة برأسه داخل مرمى محمد الشناوي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وستلعب تونس في النهائي، السبت المقبل، ضد الفائز من مباراة قطر صاحبة الأرض أو الجزائر، وسينال الفائز باللقب خمسة ملايين دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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