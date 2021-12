أشاد به الفيفا.. هدف صاروخي في الدوري المكسيكي للسيدات (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهدف صاروخي سجلته اللاعبة المكسيكية ديانا إيفانغليستا من خارج منطقة جزاء الخصم في الدوري المكسيكي لكرة القدم للسيدات، أمس الاثنين.

ونشر نادي اللاعبة مقطع الفيديو، الذي تظهر فيه وهي تتلقى الكرة بالقرب من منطقة جزاء الخصم ثم تسدد كرة قوية تسكن الزاوية اليسرى العليا لمرمى الفريق الخصم.

وأشاد النادي والدوري المكسيكي لكرة القدم للسيدات بالهدف الجميل، الذي قاد النادي للمشاركة في نهائي البطولة.

وأعاد الحساب الرسمي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشر الهدف على حسابه الرسمي على تويتر.

🚨 Golazo alarm 🚨

🎯 This sweet strike from @Dianaevange helped lift @Rayadas into the @LigaBBVAFemenil decider against @TigresFemenil 👏 🇲🇽

pic.twitter.com/DxGnUp1JSE

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 14, 2021