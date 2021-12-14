أشاد به الفيفا.. هدف صاروخي في الدوري المكسيكي للسيدات (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهدف صاروخي سجلته اللاعبة المكسيكية ديانا إيفانغليستا من خارج منطقة جزاء الخصم في الدوري المكسيكي لكرة القدم للسيدات، أمس الاثنين.

ونشر نادي اللاعبة مقطع الفيديو، الذي تظهر فيه وهي تتلقى الكرة بالقرب من منطقة جزاء الخصم ثم تسدد كرة قوية تسكن الزاوية اليسرى العليا لمرمى الفريق الخصم.

📹 | ¡𝐋𝐀 𝐋𝐎𝐂𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐃𝐈𝐀𝐍𝐀, 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎! 🤩💙 Disparo fuera del área, @Dianaevange no perdona y nos mete de nuevo a la pelea por el pase a la Final. 🔥 ¡DE DÓNDE LE PEGASTEEEE!#ArribaElMonterrey 🇫🇮 pic.twitter.com/fLLeOVFeVU — Rayadas (@Rayadas) December 14, 2021

وأشاد النادي والدوري المكسيكي لكرة القدم للسيدات بالهدف الجميل، الذي قاد النادي للمشاركة في نهائي البطولة.

وأعاد الحساب الرسمي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشر الهدف على حسابه الرسمي على تويتر.

وعلق الحساب قائلا: ” تسديدة جميلة من اللاعبة المكسيكية تصعد بفريقها إلى النهائي.