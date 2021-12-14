طرحت لاعبة فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الأسترالية سامانثا كير، مشجعًا أرضًا بعد أن اقتحم أرضية ملعب (كينغس ميداو) بالعاصمة البريطانية لندن.
أشاد به الفيفا.. هدف صاروخي في الدوري المكسيكي للسيدات (فيديو)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهدف صاروخي سجلته اللاعبة المكسيكية ديانا إيفانغليستا من خارج منطقة جزاء الخصم في الدوري المكسيكي لكرة القدم للسيدات، أمس الاثنين.
ونشر نادي اللاعبة مقطع الفيديو، الذي تظهر فيه وهي تتلقى الكرة بالقرب من منطقة جزاء الخصم ثم تسدد كرة قوية تسكن الزاوية اليسرى العليا لمرمى الفريق الخصم.
📹 | ¡𝐋𝐀 𝐋𝐎𝐂𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐃𝐈𝐀𝐍𝐀, 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎! 🤩💙
Disparo fuera del área, @Dianaevange no perdona y nos mete de nuevo a la pelea por el pase a la Final. 🔥
¡DE DÓNDE LE PEGASTEEEE!#ArribaElMonterrey 🇫🇮 pic.twitter.com/fLLeOVFeVU
— Rayadas (@Rayadas) December 14, 2021
وأشاد النادي والدوري المكسيكي لكرة القدم للسيدات بالهدف الجميل، الذي قاد النادي للمشاركة في نهائي البطولة.
🔥 ¡Alerta de golazo! 🔥
🤯 Señor GOLAZO de @Dianaevange
⏱| 62´ @Rayadas 2️⃣ (2)-(2) 1️⃣ @AtlasFCFemenil #VamosPorEllas ⚽🎀 pic.twitter.com/QIJvvletmO
— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) December 14, 2021
وأعاد الحساب الرسمي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشر الهدف على حسابه الرسمي على تويتر.
🚨 Golazo alarm 🚨
🎯 This sweet strike from @Dianaevange helped lift @Rayadas into the @LigaBBVAFemenil decider against @TigresFemenil 👏 🇲🇽
pic.twitter.com/DxGnUp1JSE
— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 14, 2021
وعلق الحساب قائلا: ” تسديدة جميلة من اللاعبة المكسيكية تصعد بفريقها إلى النهائي.