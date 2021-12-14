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رياضة|المكسيك

أشاد به الفيفا.. هدف صاروخي في الدوري المكسيكي للسيدات (فيديو)

الكرة في طريقها لتسكن المرمى (تويتر)
14/12/2021

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهدف صاروخي سجلته اللاعبة المكسيكية ديانا إيفانغليستا من خارج منطقة جزاء الخصم في الدوري المكسيكي لكرة القدم للسيدات، أمس الاثنين.

ونشر نادي اللاعبة مقطع الفيديو، الذي تظهر فيه وهي تتلقى الكرة بالقرب من منطقة جزاء الخصم ثم تسدد كرة قوية تسكن الزاوية اليسرى العليا لمرمى الفريق الخصم.

وأشاد النادي والدوري المكسيكي لكرة القدم للسيدات بالهدف الجميل، الذي قاد النادي للمشاركة في نهائي البطولة.

وأعاد الحساب الرسمي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشر الهدف على حسابه الرسمي على تويتر.

وعلق الحساب قائلا: ” تسديدة جميلة من اللاعبة المكسيكية تصعد بفريقها إلى النهائي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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