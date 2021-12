اغتصبهن طبيب الفريق.. تعويض لاعبات جمباز أمريكيات بـ380 مليون دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن ضحايا الاعتداء الجنسي في فريق الجمباز النسائي الأمريكي السابق سيحصلون على 380 مليون دولار بعد اتفاق مع اتحاد الجمباز واللجنة الأولمبية الأمريكية وشركات التأمين الخاصة بهم.

وجاء الاتفاق وفق الصحيفة في جلسة استماع بالمحكمة الفدرالية في إنديانابوليس الأمريكية، لينهي معركة قانونية استمرت 5 سنوات.

وتعرضت الضحايا للاعتداء من طبيب الفريق لاري نصار (58 عامًا) الذي يواجه حكمًا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته عامي 2017 و2018 بتهمة الاعتداء الجنسي على أكثر من 250 لاعبة جمباز، معظمهن قاصرات.

The FBI disregarded Olympic gymnasts' complaints of sexual assault by doctor Larry Nassar and made false statements to cover mistakes, Justice Department investigators said https://t.co/bkoFC7AVdN — The Wall Street Journal (@WSJ) July 14, 2021

وتُوبع الطبيب بجرائم ارتكبها خلال عمله لأزيد من عقدين أثناء العمل في الاتحاد الأمريكي للجمباز وجامعة ولاية ميشيغان ونادي الجمباز.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ أحد أكبر التعويضات الممنوحة لضحايا الاعتداء الجنسي بعد 500 مليون دولار تعهدت جامعة ولاية ميشيغان بدفعها في 2018 بعد إبرام اتفاقية تعويض مع الضحايا.

فصل جديد من المتابعة

وأدلت الحائزات على الميداليات الذهبية الأولمبية سيمون بايلز وآلي ريسمان ومكايلا ماروني، بشهاداتهن في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم تكتف الضحايا بحسب وول ستريت جورنال بوصف الانتهاكات التي تعرضوا لها لكنهن ألقين اللوم أيضًا على مسؤولي الاتحاد الأمريكي للجمباز والشرطة الفدرالية، لعدم اتخاذ أي إجراء لمنع الاعتداء الجنسي عليهن.

On Monday, victims of the former sports doctor Larry Nassar reportedly reached a $380-million US settlement with USA Gymnastics. https://t.co/8bu6xjKKLa — CBC News (@CBCNews) December 14, 2021

وقال المحامي الرئيسي للضحايا جون مانلي “لا يزال هناك فصل جديد، وهو الملاحقة الجنائية لعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الذين فشلوا في التحقيق مع نصار واعتقاله، وكذلك أعضاء الفريق الأمريكي للجمباز الذين تآمروا معهم لعرقلة التحقيق”.

وقال مانلي إن الضحايا “تلقين ما مجموعه 880 مليون دولار كتعويض عن آلامهن ومعاناتهن على يد هذا الوحش”.

After a five-year legal battle, sexual abuse survivors of former gymnastics doctor Larry Nassar reached a $380 million settlement with USA Gymnastics, the U.S. Olympic Committee and their insurers https://t.co/o6y9TphhRj pic.twitter.com/PhfJKSBfJz — Reuters (@Reuters) December 14, 2021

إفلاس الاتحاد

ورحبت لاعبة الجمباز السابقة راشيل دنهلاندر، أول ضحية اتهمت نصار علانية في 2016، باتفاق التعويض، وقالت “أغلق هذا الفصل أخيرًا، إلا أن تحقيق العدالة يعتمد على ما سيحدث بعد ذلك”.

وكان الاتحاد الأمريكي للجمباز أعلن إفلاسه في 2018 بعد عدد كبير من الدعاوى القضائية التي رفعتها ضحايا الطبيب.

وقالت الصحيفة إن جزءًا من الاتفاق يُلزم بتعيين إحدى ضحايا الاعتداءات الجنسية في مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للجمباز.