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رياضة|السعودية

لقطة صادمة لمساعد مدرب منتخب سوريا وهو يصفع ناشئ يمني.. واتحاد اللعبة يوقفه (فيديو)

واصل المنتخب اليمني للناشئين تقدمه بطولة غرب آسيا بعد هزيمة نظيره السوري
12/12/2021

أصدرت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم، مساء السبت، قرارا بإيقاف مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين، بعد صفعه لاعبا ناشئا من المنتخب اليمني.

وقال الاتحاد في بيان إن تصرف لؤي عثمان “غير مقبول” مشيرا إلى أن المدرب “منع من مرافقة أي ناد أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر”.

وكان مساعد مدرب منتخب سوريا للناشئين فاجأ الجمهور، بصفعه لاعب يمني ناشئ خلال مباراة المنتخبين ضمن الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة بالسعودية.

ولم يقم اللاعب اليمني بأي ردة فعل على الصفعة، فيما تدخل الحكم ليطرد مساعد مدرب سوريا.

وأثار المشهد غضبا واسعا بين جماهير كرة القدم العربية التي غردت عبر “تويتر” رافضة للفعل الذي قام به عثمان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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