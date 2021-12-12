لقطة صادمة لمساعد مدرب منتخب سوريا وهو يصفع ناشئ يمني.. واتحاد اللعبة يوقفه (فيديو)

أصدرت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم، مساء السبت، قرارا بإيقاف مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين، بعد صفعه لاعبا ناشئا من المنتخب اليمني.

وقال الاتحاد في بيان إن تصرف لؤي عثمان “غير مقبول” مشيرا إلى أن المدرب “منع من مرافقة أي ناد أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر”.

وكان مساعد مدرب منتخب سوريا للناشئين فاجأ الجمهور، بصفعه لاعب يمني ناشئ خلال مباراة المنتخبين ضمن الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة بالسعودية.

ولم يقم اللاعب اليمني بأي ردة فعل على الصفعة، فيما تدخل الحكم ليطرد مساعد مدرب سوريا.

وأثار المشهد غضبا واسعا بين جماهير كرة القدم العربية التي غردت عبر “تويتر” رافضة للفعل الذي قام به عثمان.

مساعد مدرب منتخب سوريا يفقد لياقته واخلاقه الرياضية ويصفع لاعب منتخبنا الوطني

كرت احمر لا يكفي وعلى الفيفا اتخاذ اجراءات اضافية ضد هذا الشبيح #اليمن_سوريا pic.twitter.com/L9jcB7z6sl — فريد 𐩰𐩧𐩺𐩵 🇾🇪✪ (@FARED03) December 11, 2021

والله عيب وعيب كبير جدا أن يقوم مدرب المنتخب السوري بصفع أحد لاعبي منتخبنا.. بعد هزيمة منتخب بلاده.

لابد من المطالبة بالاعتذار واقالة المدرب السوري 🇸🇾 لان هذا يسيئ للعلاقة القوية بين البلدين قيادة وشعبا. #مبروك_لليمن pic.twitter.com/jKz1L0PnqL — عبدالغني علي الزبيدي (@SvzRbMxGNhMR6Sp) December 11, 2021

الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يوقف المدرب الشبيح ويمنعه من مرافقة أي منتخب حتى اشعار اخر.

البيان لم يحدد فترة العقاب وعلى اتحاد الكرة اليمني رد الاعتبار للاعب اليمني من خلال المطالبة بتطبيق اللوائح المعمول بها. pic.twitter.com/cQnuk7noiF — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) December 11, 2021

نطالب من الاتحاد الآسيوي لكره القدم

النظر وبكل جديه لما حصل للاعب اليمني في الدمام من قبل مساعد المدرب السوري

من اعتداء همجي باللطم

كما نطالب اخواننا السعوديين نحنو في ارضكم وتم الاعتداء على ٣٠ مليون يمني وليس اللاعب فقط

كما نطالب اداره المنتخب اليمني ان يجعلوها قضيه رأى عام — فايز آل الكليبي (@HBoFI1vAPdjBIqp) December 11, 2021