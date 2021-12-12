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روح رياضية عالية رغم خسارته.. لاعب فنون قتالية يتبرع بـ20 ألف دولار لجمعية خيرية يختارها خصمه (فيديو)

داستن بورييه لاعب الفنون القتالية الأمريكي
داستن بورييه لاعب الفنون القتالية الأمريكي (مواقع التواصل)
12/12/2021-|آخر تحديث: 12/12/202107:30 PM (مكة المكرمة)

تعهد داستن بورييه لاعب الفنون القتالية الأمريكي بالتبرع بمبلغ 20 ألف دولار أمريكي لجمعية خيرية يختارها خصمه البطل البرازيلي تشارلز أوليفيرا، بالرغم خسارة بورييه في نزال جمعهما، صباح اليوم الأحد.

وفاز أوليفيرا على بورييه في النزال ضمن منافسات (UFC 269) للوزن الخفيف، وبعد المباراة علق البرازيلي على فوزه قائلًا “أنا هنا، لا أحد يستطيع هزيمتي”.

ونشرت شبكة (إي. إس. بي. إن) الرياضية على حسابها في تويتر مقطع فيديو لحوار دار بين المقاتليْن بعد انتهاء النزال.

وخلال حديثهما، قال بورييه إنه سيتبرع بـ20 ألف دولار لجمعية خيرية يختارها أوليفيرا، وسط عناق وتحية حارة بينهما، رغم قوة المنافسة التي جمعتها للفوز باللقب.

وأشاد مغردون بالروح الرياضية الكبيرة التي أظهرها المقاتل الأمريكي رغم خسارته.

وغرّدت إحداهن “هذه هي الروح الرياضية والخاصة هناك”، بينما علّق مغرد آخر “أحب داستن كثيرًا، حتى في الهزيمة قلبه في المكان المناسب”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل

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