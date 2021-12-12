صعدت مصر إلى قبل نهائي كأس العرب لكرة القدم، بعد الفوز 3-1 على الأردن بعد وقت إضافي في دور الثمانية، اليوم السبت.
بعد مباراة ملحمية.. ركلات الترجيح تصعد بالجزائر إلى قبل نهائي كأس العرب على حساب المغرب (فيديو)
تأهلت الجزائر إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب لكرة القدم بعد الفوز 5-3 بركلات الترجيح على المغرب بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في مباراة مثيرة، السبت.
وسجلت الجزائر جميع ركلاتها الخمس فيما تصدى الحارس المخضرم رايس مبولحي لتسديدة كريم البركاوي.
المنتخب الجزائري يصعد إلى نصف نهائي كأس العرب
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_العرب #مونديال_العرب #المغرب_الجزائر #FIFArabCup #ArabCup2021 https://t.co/c2eVYrWtaW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021
وافتتحت الجزائر التسجيل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود خطأ من محمد شيبي ضد يوسف بلايلي ونفذها ياسين براهيمي بنجاح في الدقيقة 62.
الـVAR يحسم القرار وضربة جزاء للمنتخب الجزائري 🇩🇿 يترجمها ياسين براهيمي إلى هدف في الشباك المغربية 🇲🇦#كأس_العرب #مونديال_العرب #المغرب_الجزائر #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/4C68h9Yc1b
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021
وبعد دقيقتين أدرك محمد ناهيري التعادل للمغرب عندما أرسل عبد الإله الحافيظي تمريرة من ركلة حرة مرت من جميع مدافعي الجزائر لتصل إلى المدافع غير المراقب ليهز شباك رايس مبولحي.
⚽️🥅تعادل سريع وخاطف لأسود الأطلس من ضربة رأس متقنة من الظهير الأيسر محمد نهيري#كأس_العرب #مونديال_العرب #المغرب_الجزائر #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/W0Oc7MwIYl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021
وأعاد بلايلي التقدم للجزائر بتسديدة مذهلة من بعد منتصف الملعب بقليل في الدقيقة 102 مستغلا خروج الحارس أنس الزنيتي من مرماه.
🚀🔥 تسديدة صاروخية خرافية من يوسف البلايلي تسكن شباك المنتخب المغربي#كأس_العرب #مونديال_العرب #المغرب_الجزائر #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/6Q52tC8NX4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021
وأدرك بدر بانون التعادل للمغرب للمرة الثانية بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها شيبي في الدقيقة 111.
🥅⚽️ أسود الأطلس 🇲🇦 يعودون من جديد عن طريق قائد المنتخب بدر بنون من ضربة رأس رائعة.#كأس_العرب #مونديال_العرب #المغرب_الجزائر #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/fa0VF9YJ0B
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021