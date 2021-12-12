الشرطة الفرنسية تطلق قنابل الغاز على جزائريين احتفلوا بتأهل منتخبهم في كأس العرب (فيديو)

أطلقت قوات الأمن الفرنسية، مساء السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع على مشجعين جزائريين احتفلوا بتأهل منتخب بلادهم إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب المنتخب المغربي.

ونشر ناشطون وصحفيون عبر تويتر مقاطع فيديو توثق لحظات احتفالات الجماهير الجزائرية بالفوز في أكبر شوارع باريس من بينها الشانزلزيه وأمام قوس النصر.

وتوعدت مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية (يميني متطرف)- المشجعين الجزائريين بالعقاب بعد اتهامهم بمهاجمة السلطات الأمنية.

وأعادت لوبان مشاركة مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر يظهر عددا من المشجعين يحتفلون في طريق عام بين السيارات حيث استلقى أحدهم على سيارة تابعة للشرطة.

Hier, des supporters algériens ont à nouveau tout cassé et agressé les forces de l’ordre sur les #ChampsElysées, au motif de la victoire de leur équipe. Dans 4 mois ce sera la fin de l’impunité, qu’ils en soient bien conscients ! https://t.co/x3wurvJGyv — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 12, 2021

بدوره، قال جيرلبرت كولار -النائب في حزب لوبان اليميني- إن المسؤولين عما سماه “العجز والتسيب” الذي حدث، أمس السبت، بأكبر شوارع باريس “يجب أن يكونوا مسؤولين أمام الفرنسيين كلهم”.

Les responsables de cette impuissance devront rendre des comptes aux Français !#MarocAlgerie pic.twitter.com/MWUgiZ7MpG — Gilbert Collard (@GilbertCollard) December 12, 2021

La tension monte progressivement sur les #ChampsElysees. Des gaz lacrymogènes sont utilisés par les forces de l’ordre. Plusieurs centaines de supporters algériens sont sur les Champs après la victoire face au Maroc. #FIFAArabCup2021 #MARALG #MarocAlgerie pic.twitter.com/EdaGCGOf0M — Remy Buisine (@RemyBuisine) December 11, 2021

وكان المنتخب الجزائري قد تغلب على نظيره المغربي بركلات الترجيح في مباراة جمعت بينهما، أمس السبت، بعد الفوز 5-3 بركلات الترجيح على المغرب بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في مباراة مثيرة.

🇩🇿🇵🇸 علم فلسطين حاضرًا دائمًا في قلوب العرب منتخب الجزائر حاملًا العلم الفلسطيني أثناء الاحتفال بالفوز والصعود إلى نصف نهائي كأس العرب 🤩#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #المغرب_الجزائر#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/5DjqIzSoum — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2021

وتأهلت الجزائر إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب لكرة القدم إثر تسجيل جميع ركلاتها الخمس، فيما تصدى الحارس المخضرم رايس مبولحي لتسديدة اللاعب المغربي كريم البركاوي.

La France n’est pas la serpillère de la racaille. Le social-démocrate que je suis condamne avec la plus grande fermeté le comportement de ces sauvageons. Je veux saluer les policiers qui avec courage et intelligence font régner l’ordre républicain. #ChampsElysees

thread ⬇️ https://t.co/QUcJN00lyW — Laurent Dogrel ® (@laurentdogrel) December 12, 2021

Elle est bizarre cette France qui veut réprimer vos sentiments en tant qu'émigrer et on vient nous donner des leçons sur les droits de l'homme, vous êtes méprisables les français tous… https://t.co/ByDkqhe1uK — Bruno Azur (@BrunoAzur1) December 12, 2021

وأعلنت فرنسا، أول من أمس الجمعة، أنها ستتيح للعامة قريبا الاطلاع على الأجزاء الأكثر سرية من أرشيفها الوطني حول حرب الاستقلال الجزائرية، ما يلقي الضوء على بعض من أحلك الفصول في تاريخ فرنسا في القرن العشرين.

جاء الإعلان بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى الجزائر، وأجرى الوزير محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استهدفت إحياء الحوار بين الجانبين بعد تدهور العلاقات بشكل حاد.

وكانت فرنسا قد شنت حربا على حركة الاستقلال في الجزائر بين عامي 1954 و1962، وقُتل مئات آلاف من الجزائريين واستخدمت القوات الفرنسية ووكلاؤها التعذيب ضد المعارضين، بحسب مؤرخين.

وعاشت الجزائر تحت الحكم الفرنسي 132 عاما حتى انتصرت في حرب الاستقلال عام 1962.