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رياضة|فرنسا

الشرطة الفرنسية تطلق قنابل الغاز على جزائريين احتفلوا بتأهل منتخبهم في كأس العرب (فيديو)

الشرطة الفرنسية تدخل في صدام مع مشجعين جزائرين بالعاصمة باريس
الشرطة الفرنسية تدخل في صدام مع مشجعين جزائرين بالعاصمة باريس (مواقع التواصل)
12/12/2021

أطلقت قوات الأمن الفرنسية، مساء السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع على مشجعين جزائريين احتفلوا بتأهل منتخب بلادهم إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب المنتخب المغربي.

ونشر ناشطون وصحفيون عبر تويتر مقاطع فيديو توثق لحظات احتفالات الجماهير الجزائرية بالفوز في أكبر شوارع باريس من بينها الشانزلزيه وأمام قوس النصر.

وتوعدت مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية (يميني متطرف)- المشجعين الجزائريين بالعقاب بعد اتهامهم بمهاجمة السلطات الأمنية.

وأعادت لوبان مشاركة مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر يظهر عددا من المشجعين يحتفلون في طريق عام بين السيارات حيث استلقى أحدهم على سيارة تابعة للشرطة.

بدوره، قال جيرلبرت كولار -النائب في حزب لوبان اليميني- إن المسؤولين عما سماه “العجز والتسيب” الذي حدث، أمس السبت، بأكبر شوارع باريس “يجب أن يكونوا مسؤولين أمام الفرنسيين كلهم”.

وكان المنتخب الجزائري قد تغلب على نظيره المغربي بركلات الترجيح في مباراة جمعت بينهما، أمس السبت، بعد الفوز 5-3 بركلات الترجيح على المغرب بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في مباراة مثيرة.

وتأهلت الجزائر إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب لكرة القدم إثر تسجيل جميع ركلاتها الخمس، فيما تصدى الحارس المخضرم رايس مبولحي لتسديدة اللاعب المغربي كريم البركاوي.

وأعلنت فرنسا، أول من أمس الجمعة، أنها ستتيح للعامة قريبا الاطلاع على الأجزاء الأكثر سرية من أرشيفها الوطني حول حرب الاستقلال الجزائرية، ما يلقي الضوء على بعض من أحلك الفصول في تاريخ فرنسا في القرن العشرين.

جاء الإعلان بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى الجزائر، وأجرى الوزير محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استهدفت إحياء الحوار بين الجانبين بعد تدهور العلاقات بشكل حاد.

وكانت فرنسا قد شنت حربا على حركة الاستقلال في الجزائر بين عامي 1954 و1962، وقُتل مئات آلاف من الجزائريين واستخدمت القوات الفرنسية ووكلاؤها التعذيب ضد المعارضين، بحسب مؤرخين.

وعاشت الجزائر تحت الحكم الفرنسي 132 عاما حتى انتصرت في حرب الاستقلال عام 1962.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل + وكالات

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