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رياضة|بريطانيا

شاهد: مشجع يقتحم مباراة كرة قدم نسائية ولاعبة تفاجئه بعقاب “رادع”

لاعبة فريق تشيلسي الإنجليزي، سامانثا كير، ومشجع اقتحم الملعب خلال مباراة مع يوفنتوس الإيطالي (غيتي)
12/12/2021-|آخر تحديث: 12/12/202104:33 PM (مكة المكرمة)

طرحت لاعبة فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الأسترالية سامانثا كير، مشجعًا أرضًا بعد أن اقتحم أرضية ملعب (كينغس ميداو) بالعاصمة البريطانية لندن.

وحاولت زميلة سامانثا في الفريق إخراج المشجع الذي نزل إلى الملعب خلال مباراة جمعت بين تشيلسي ويوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوربا للسيدات.

وتنصّل المشجع من اللاعبة ليحمل هاتفه النقال ويبدأ بالتصوير داخل الملعب قبل انتهاء المباراة، في مشهد بدا مستفزًّا.

وهتفت الجماهير للثناء على تصرّف سامانثا إلا أن الحكام كان لهم رأي آخر، وعاقبوا المهاجمة الأسترالية ببطاقة صفراء بسببه.

وتحول هتاف الجماهير إلى صيحات استهجان عندما لوّحت الحكم السويدية سارة بيرسون بالبطاقة الصفراء في وجه اللاعبة.

وادعت إحدى وسائل الإعلام أن المشجع شق طريقه إلى أرضية الملعب خلال المباراة لمحاولة التقاط صورة مع المدافعة السويدية لتشيلسي ماغدالينا أريكسون.

وقالت مدربة الفريق إيما هايز تعليقًا على الواقعة “كان بإمكانه الانتظار حتى نهاية المباراة لالتقاط صورة إذا كان هذا حقًّا قصده”.

وأضافت المدربة “بغض النظر عن المزاح، علينا التفكير في سلامة اللاعبين”، وبعد فحص مفصل الورك لسامانثا هرب المشجع من بين 2 من أفراد الأمن.

ولجأ المشجعون إلى تويتر للإطراء على رد فعل سامانثا والرفع من معنوياتها بعد البطاقة الصفراء.

وقال مغرد شاجبًا “هل حصلت على بطاقة صفراء بعد أن قامت بحماية باقي اللاعبات من رجل ربما كانت له نيات أسوأ”.

وأعرب بعض المشجعين عن قلقهم إزاء انعدام الأمن الواضح في مباريات كرة القدم النسائية.

وكتب أحد المدونين “إن تسوية سامانثا بمقتحم الملعب الغبي أمر مضحك”، معبّرًا عن قلقه بشأن الأمن في مباريات كرة القدم النسائية.

وتابع “لقد رأينا مشكلات في السنوات الماضية، نحن محظوظون لأن هؤلاء الناس لم تكن لديهم نيات أسوأ”.

ولم يتضح بحسب صحيفة (نيويورك بوست)، ما إذا كان المشجع قد عوقب على فعله في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في دوري أبطال أوربا، بينما لم تعلق سامانثا على الموقف بعد المباراة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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