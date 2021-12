شاهد: مشجع يقتحم مباراة كرة قدم نسائية ولاعبة تفاجئه بعقاب “رادع”

طرحت لاعبة فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الأسترالية سامانثا كير، مشجعًا أرضًا بعد أن اقتحم أرضية ملعب (كينغس ميداو) بالعاصمة البريطانية لندن.

وحاولت زميلة سامانثا في الفريق إخراج المشجع الذي نزل إلى الملعب خلال مباراة جمعت بين تشيلسي ويوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوربا للسيدات.

وتنصّل المشجع من اللاعبة ليحمل هاتفه النقال ويبدأ بالتصوير داخل الملعب قبل انتهاء المباراة، في مشهد بدا مستفزًّا.

Sam Kerr did not take kindly to a pitch invader at Chelsea's Champions League game against Juventus – flattening him with a firm shoulder.

Kerr was handed a yellow card for rough conduct after the incident, with the game ending in a 0-0 draw. #9News pic.twitter.com/XYSFNBsHsz

— 9News Australia (@9NewsAUS) December 9, 2021