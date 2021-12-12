شاهد: مشجع يقتحم مباراة كرة قدم نسائية ولاعبة تفاجئه بعقاب “رادع”

طرحت لاعبة فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الأسترالية سامانثا كير، مشجعًا أرضًا بعد أن اقتحم أرضية ملعب (كينغس ميداو) بالعاصمة البريطانية لندن.

وحاولت زميلة سامانثا في الفريق إخراج المشجع الذي نزل إلى الملعب خلال مباراة جمعت بين تشيلسي ويوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوربا للسيدات.

وتنصّل المشجع من اللاعبة ليحمل هاتفه النقال ويبدأ بالتصوير داخل الملعب قبل انتهاء المباراة، في مشهد بدا مستفزًّا.

Sam Kerr did not take kindly to a pitch invader at Chelsea's Champions League game against Juventus – flattening him with a firm shoulder. Kerr was handed a yellow card for rough conduct after the incident, with the game ending in a 0-0 draw. #9News pic.twitter.com/XYSFNBsHsz — 9News Australia (@9NewsAUS) December 9, 2021

وهتفت الجماهير للثناء على تصرّف سامانثا إلا أن الحكام كان لهم رأي آخر، وعاقبوا المهاجمة الأسترالية ببطاقة صفراء بسببه.

وتحول هتاف الجماهير إلى صيحات استهجان عندما لوّحت الحكم السويدية سارة بيرسون بالبطاقة الصفراء في وجه اللاعبة.

وادعت إحدى وسائل الإعلام أن المشجع شق طريقه إلى أرضية الملعب خلال المباراة لمحاولة التقاط صورة مع المدافعة السويدية لتشيلسي ماغدالينا أريكسون.

وقالت مدربة الفريق إيما هايز تعليقًا على الواقعة “كان بإمكانه الانتظار حتى نهاية المباراة لالتقاط صورة إذا كان هذا حقًّا قصده”.

وأضافت المدربة “بغض النظر عن المزاح، علينا التفكير في سلامة اللاعبين”، وبعد فحص مفصل الورك لسامانثا هرب المشجع من بين 2 من أفراد الأمن.

Wait- she got a yellow card after protecting people for being in a situation they shouldn’t have ever been put in? If the guy would have had worse intentions & she full on stopped him would she still have gotten it? That’s bullshit…. #SamKerr https://t.co/SC5pNejJjS — EriMac Photography (@EriMacPhoto) December 9, 2021

ولجأ المشجعون إلى تويتر للإطراء على رد فعل سامانثا والرفع من معنوياتها بعد البطاقة الصفراء.

وقال مغرد شاجبًا “هل حصلت على بطاقة صفراء بعد أن قامت بحماية باقي اللاعبات من رجل ربما كانت له نيات أسوأ”.

وأعرب بعض المشجعين عن قلقهم إزاء انعدام الأمن الواضح في مباريات كرة القدم النسائية.

Sam Kerr leveling that idiot pitch invader is funny and all but I'm glad nobody got hurt and I mostly come away again worried about security at women's soccer games. We've seen issues in the NWSL and w/USWNT in past years. We're lucky these people haven't had worse intentions. — Jeff Kassouf (@JeffKassouf) December 9, 2021

وكتب أحد المدونين “إن تسوية سامانثا بمقتحم الملعب الغبي أمر مضحك”، معبّرًا عن قلقه بشأن الأمن في مباريات كرة القدم النسائية.

وتابع “لقد رأينا مشكلات في السنوات الماضية، نحن محظوظون لأن هؤلاء الناس لم تكن لديهم نيات أسوأ”.

ولم يتضح بحسب صحيفة (نيويورك بوست)، ما إذا كان المشجع قد عوقب على فعله في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في دوري أبطال أوربا، بينما لم تعلق سامانثا على الموقف بعد المباراة.