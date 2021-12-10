للمشاركة في بطولة “كرة قدم” ودية.. وصول منتخب الإمارات للشباب إلى إسرائيل (فيديو)

وصل منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة للشباب، اليوم الجمعة، إلى إسرائيل للمشاركة في البطولة الدولية الودية الرباعية، تحت 18 عاما، التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، بمشاركة منتخبات الإمارات وإسرائيل وروسيا وألمانيا.

נבחרת הנוער של איחוד האמירויות נחתה לפני מספר דקות בנתב"ג והתקבלה על ידי מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל יוסי שרעבי.



נבחרת איחוד האמירויות תשתתף החל מיום ראשון בטורניר החורף המסורתי על שם גברי לוי ותתמודד מול נבחרת ישראל באצטדיון בנתניה. בטורניר ישתתפו גם נבחרות גרמניה ורוסיה pic.twitter.com/73Pkt3vlZw — עתי שלו (@atayshalev6) December 10, 2021

وسبق لاتحاد الإمارات لكرة القدم، الإشارة إلى أن البطولة ستجري في الفترة ما بين 12 و17 من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، الجمعة، إن المدير العام لاتحاد الكرة الإسرائيلي يوسي شرعبي كان في استقبال الفريق الإماراتي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب.

وأشارت إلى أن المباريات ستجري على أرض ملعب نتانيا، في وسط إسرائيل.

وقال شرعبي للصحيفة “هذه لحظة تاريخية مثيرة، لحظة يتحول فيها الحلم إلى حقيقة، يوم الأحد، عندما يخطو الفريقان على العشب، ترفرف أعلام البلدين بفخر وتسمع الأناشيد، إنها رسالة مهمة سيكون لها صدى”.

נבחרת הנוער הלאומית של #איחוד_האמירויות הגיעה ל#ישראל כדי להשתתף בטורניר החורף הבינלאומי לנוער ע״ש גברי לוי. #UAEInIsrael pic.twitter.com/wTWHQhwXIn — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) December 10, 2021

وقال رئيس اتحاد كرة القدم الإسرائيلي أورين حسون “هذا العام ولأول مرة على الإطلاق، سيشارك منتخب الإمارات في البطولة، ونحن متحمسون بشكل خاص”.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد قال في تصريح مكتوب، الأربعاء، “يستعد منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 للمشاركة في البطولة الدولية الودية الرباعية تحت 18 عاماً، التي يُنظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم”.

وأضاف “تأتي مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة تفعيلاً لاتفاقية التفاهم التي وقعها الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي في حفل كبير أقيم يوم 17 ديسمبر/كانون أول 2020 في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

تفعيلاً لاتفاقية التفاهم الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي .. منتخبنا الوطني للشباب يستعد للمشاركة في البطولة الدولية الودية في إسرائيل ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/DtDpCneUSl — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) December 8, 2021

وتابع “يفتتح منتخبنا مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب إسرائيل يوم 12 ديسمبر/كانون الأول على استاد نتانيا، ويلتقي في المباراة الثانية مع منتخب روسيا يوم 15 على استاد شفاييم، ثم يواجه منتخب ألمانيا على الملعب ذاته وذلك في اليوم الختامي للبطولة المقرر له يوم 17 ديسمبر”.

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا العام الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين، ومنذ ذلك الحين تم تبادل السفراء وفتح السفارات.