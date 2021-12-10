بات منتخب تونس أول المتأهلين للدور قبل النهائي في كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على عمان في دور الثمانية للبطولة المقامة في قطر، اليوم الجمعة.
مهرجان أهداف.. قطر تبلغ قبل نهائي كأس العرب بعد فوز كبير على الإمارات بخماسية (فيديو)
قدمت قطر صاحبة الأرض عرضا مذهلا في الشوط الأول، وبلغت بجدارة قبل نهائي كأس العرب لكرة القدم بعد فوز كبير جديد على الإمارات 5-صفر في قمة خليجية في استاد البيت، اليوم الجمعة.
وسجل علي سالمين لاعب الإمارات بطريق الخطأ في مرماه بعد ست دقائق، وأضاف المعز علي وبوعلام خوخي هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 28 و36، ثم أحرز عبد العزيز حاتم هدفا في الدقيقة 44، قبل أن يسجل المعز مجددا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وحققت قطر، التي أعلنت اليوم حضور أكثر من 63 ألف مشجع، بذلك فوزها الرابع على التوالي في البطولة المقامة على أرضها قبل عام واحد من استضافة نهائيات كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط.
وهذا الانتصار الثالث على التوالي لقطر ضد الإمارات بعد الانتصار 4-صفر في مشوار التتويج بكأس آسيا 2019 و4-2 في كأس الخليج في العام ذاته.
وستنتظر قطر في قبل النهائي الفائز من القمة المرتقبة للمنتخبين القادمين من شمال أفريقيا المغرب والجزائر، بعدما خاضت كل مبارياتها الأربع في البطولة ضد منتخبات آسيوية.
المنتخب القطري يفوز بخماسية على نظيره الإماراتي ويبلغ نصف نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ 🇶🇦🇦🇪
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_العرب | #مونديال_العرب #قطر_الامارات #FIFArabCup | #ArabCup2021 https://t.co/YnSI1yhFqi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
بخماسية نظيفة #قطر تصعد لقبل نهائي #كأس_العرب على حساب #الإمارات https://t.co/YbijVpL67H
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 10, 2021
مهرجان أهداف
وتعثر مهند سالم مدافع الإمارات خلال الاستحواذ على الكرة دون التعرض لأي ضغط، وانقض المعز سريعا على الكرة وأرسل تمريرة أرضية عرضية إلى زميله أكرم عفيف.
وراوغ عفيف الحارس علي خصيف بلمسة واحدة، لكنه تباطأ في التسديد، ووصلت الكرة إلى محمد العطاس مدافع الإمارات الذي حاول تشتيت الكرة لكنه سدد في زميله سالمين من مدى قريب لتهتز الشباك.
🇶🇦 المنتخب القطري يتقدم بالنتيجة عقب خطأ فادح من الدفاع الإماراتي 🇦🇪#كأس_العرب #مونديال_العرب #قطر_الامارات #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/RoAuAwiy1B
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
وكاد المعز، هداف كأس آسيا 2019، أن يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل الوصول إلى منتصف الشوط الأول بعد انفراد بالمرمى، لكن الحارس خصيف أنقذ التسديدة بقدمه ببراعة.
لكن بعد دقائق، وقبل مرور نصف ساعة من اللعب، لمس المدافع محمود خميس الكرة بيده بعد كرة عرضية من إسماعيل محمد، لتحتسب ركلة جزاء، ولم يخطئ المعز هذه المرة وهز الشباك بتسديدة قوية.
المعز علي يضيف الهدف الثاني للعنابي من ركلة جزاء 🇶🇦⚽️#كأس_العرب #مونديال_العرب #قطر_الامارات #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/Jc5ClRzN8J
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
ومرر حسن الهيدوس كرة أرضية إلى المعز، خلف المدافع مهند سالم، وراوغ الحارس خصيف قبل أن يتعرض لخطأ، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء في البداية قبل أن يتابع اللقطة في شاشة جانبية ويغير قراره.
🇶🇦الـVAR يحسم القرار وضربة جزاء للمنتخب القطري يترجمها خوخي بوعلام إلى هدف في الشباك الإماراتية 🇦🇪#كأس_العرب #مونديال_العرب #قطر_الامارات #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/ERI3k4VtU9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
ونفذ خوخي الركلة بقوة في الزاوية العليا اليمنى للحارس خصيف، ثم أرسل عفيف تمريرة متقنة من الجانب الأيمن قابلها حاتم بتسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء، لتهتز الشباك للمرة الرابعة.
🇶🇦هجمة مرتدة خاطفة تنتهي في الشباك الإماراتية عن طريق عبد العزيز حاتم #كأس_العرب #مونديال_العرب #قطر_الامارات #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/xaEOHhrIw8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
وواصل عفيف توزيع التمريرات الساحرة، وأرسل كرة أرضية إلى المعز الذي أنهى الفرصة داخل المرمى أيضا لتصبح النتيجة 5 صفر.
🇶🇦ضغط عال للعنابي أدى إلى خطأ إضافي من المنتخب الإماراتي يكلفه الهدف الخامس #كأس_العرب #مونديال_العرب #قطر_الامارات #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/girl3An19q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021