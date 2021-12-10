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رياضة|قطر

تونس أول المتأهلين لقبل نهائي كأس العرب بالفوز على عُمان (فيديو)

تونس أول المتأهلين للدور قبل النهائي في كأس العرب بعد فوزه 2-1 على عمان في دور الثمانية للبطولة المقامة في قطر (رويترز)
10/12/2021-|آخر تحديث: 10/12/202109:12 PM (مكة المكرمة)

بات منتخب تونس أول المتأهلين للدور قبل النهائي في كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على عُمان في دور الثمانية للبطولة المقامة في قطر، اليوم الجمعة.

افتتح المهاجم سيف الدين الجزيري التسجيل لتونس عندما حول بضربة رأس تمريرة عرضية أرسلها محمد علي بن حميدة في الشباك في الدقيقة 16.

وأدرك أرشد العلوي التعادل لعمان عندما أطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في شباك تونس في الدقيقة 67.

لكن فرحة عمان لم تدم طويلا بعدما منح صانع اللعب يوسف المساكني التقدم مجددا لتونس بضربة رأس أخرى بعد ركلة حرة بعدها بدقيقتين فقط.

وستلعب تونس في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة مصر والأردن التي ستقام، غدا السبت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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