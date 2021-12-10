نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، ما أشيع عن تقدمه بشكوى للجنة المنظمة بخصوص مباراته مع مصر ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة بقطر.
تونس أول المتأهلين لقبل نهائي كأس العرب بالفوز على عُمان (فيديو)
بات منتخب تونس أول المتأهلين للدور قبل النهائي في كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على عُمان في دور الثمانية للبطولة المقامة في قطر، اليوم الجمعة.
افتتح المهاجم سيف الدين الجزيري التسجيل لتونس عندما حول بضربة رأس تمريرة عرضية أرسلها محمد علي بن حميدة في الشباك في الدقيقة 16.
🇹🇳 سيف الدين الجزيري يرتقي ⏫ ويسجل من رأسية في المرمى العماني 🥅🇴🇲#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/w6dzR3k1Qd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
وأدرك أرشد العلوي التعادل لعمان عندما أطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في شباك تونس في الدقيقة 67.
صاروخية خرافية 🚀
🇴🇲 أرشد العلوي يدرك التعادل للمنتخب العماني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء #كأس_العرب | #مونديال_العرب #تونس_عمان #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/lhmZ92fZYh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
لكن فرحة عمان لم تدم طويلا بعدما منح صانع اللعب يوسف المساكني التقدم مجددا لتونس بضربة رأس أخرى بعد ركلة حرة بعدها بدقيقتين فقط.
يوسف المساكني يعيد الأفضلية لتونس 🇹🇳#كأس_العرب | #مونديال_العرب #تونس_عمان #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/R4cjZZcx6J
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
وستلعب تونس في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة مصر والأردن التي ستقام، غدا السبت.