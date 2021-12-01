أصبح اسم الفنان المصري الراحل سعيد صالح ضمن الأكثر تداولا في المنصات المصرية بعد ظهوره أمس بتقنية الهولوغرام في حفل افتتاح بطولة كأس العرب في قطر.
“قفشة” يقود مصر للفوز على لبنان في كأس العرب (فيديو)
فاز المنتخب المصري 1-صفر على نظيره اللبناني، اليوم الأربعاء، في أولى مباريات الفريقين في المجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر.
وسجل محمد مجدي “قفشة” لاعب وسط الأهلي هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة.
واحتسب الحكم ضربة الجزاء إثر تعرض أحمد فتوح لعرقلة داخل منطقة جزاء لبنان ليضع قفشة الكرة على يمين مصطفى مطر حارس لبنان.
أفشه يمنح الفراعنة التقدم من علامة الجزاء#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup | #FIFAArabCup2021 #ArabCup2021 pic.twitter.com/n310IXuxa9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2021
وأعلنت الللجنة الفنية للبطولة اختيار عمرو السولية، لاعب وسط المنتخب المصري، أفضل لاعب في مباراة.
وسنحت للمنتخب المصري عدة فرص لكن لاعبيه لم ينجحوا في تحويلها إلى أهداف.
كاد أحمد رفعت يسجل هدف التقدم للمنتخب المصري 🇪🇬 ولكن حارس لبنان 🇱🇧 يتألق بإبعادها#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup | #FIFAArabCup2021 #ArabCup2021 pic.twitter.com/rD55UVI5oF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2021
أخطر فرصة في المباراة حتى الآن ينقذها مصطفى مطر 🇱🇧#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup | #FIFAArabCup2021 #ArabCup2021 pic.twitter.com/fbuyelJUE9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2021
بهذا الفوز تحتل مصر المركز الثاني في المجموعة متأخرة بفارق الأهداف عن الجزائر التي اكتسحت السودان 4-صفر في وقت سابق اليوم ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما يأتي منتخب لبنان في المركز الثالث فيما يتذيل السودان الترتيب بفارق الأهداف.
وتلعب مصر مع السودان، السبت المقبل، بينما تلتقي الجزائر مع لبنان في الجولة الثانية للمجموعة.