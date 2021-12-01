“قفشة” يقود مصر للفوز على لبنان في كأس العرب (فيديو)

فاز المنتخب المصري 1-صفر على نظيره اللبناني، اليوم الأربعاء، في أولى مباريات الفريقين في المجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر.

وسجل محمد مجدي “قفشة” لاعب وسط الأهلي هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

واحتسب الحكم ضربة الجزاء إثر تعرض أحمد فتوح لعرقلة داخل منطقة جزاء لبنان ليضع قفشة الكرة على يمين مصطفى مطر حارس لبنان.

وأعلنت الللجنة الفنية للبطولة اختيار عمرو السولية، لاعب وسط المنتخب المصري، أفضل لاعب في مباراة.

وسنحت للمنتخب المصري عدة فرص لكن لاعبيه لم ينجحوا في تحويلها إلى أهداف.

بهذا الفوز تحتل مصر المركز الثاني في المجموعة متأخرة بفارق الأهداف عن الجزائر التي اكتسحت السودان 4-صفر في وقت سابق اليوم ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما يأتي منتخب لبنان في المركز الثالث فيما يتذيل السودان الترتيب بفارق الأهداف.

وتلعب مصر مع السودان، السبت المقبل، بينما تلتقي الجزائر مع لبنان في الجولة الثانية للمجموعة.