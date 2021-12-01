قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن مجلس الفيفا اعتمد إقامة منافسات كأس العرب في قطر نهاية العام الجاري.
“حنين للوحدة العربية”.. نشيد كأس العرب في قطر يثير تفاعلا واسعا (فيديو)
لاقت مقطوعة غنائية تمثل الأناشيد الوطنية لكل دولة عربية خلال حفل افتتاح كأس العرب في ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر العديدون عن إعجابهم بالفقرة الفنية الفريدة التي مُـزج فيها النشيد الوطني للدول العربية، للتأكيد على الوحدة التي تجمع العرب، وأدى الوصلة الغنائية الفنانان الأردنيان محمد بشار وأحمد الزميلي، وشاركتهما الفنانة نسمة.
وتضمن الحفل عروضا موسيقية وإطلاق ألعاب نارية على أنغام الاوركسترا إضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية.
لحظات لن ينساها العرب.. عندما يكون الافتتاح بصوت الشعوب#كأس_العرب #قطر pic.twitter.com/fDuny5qoIz
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2021
وأُقيمت آخر بطولة عربية عام 2012، وتضم هذه النسخة منتخبات من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وستقام في 6 من الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم العام المقبل.
ويشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور الثمانية (ربع النهائي).
"حنين للوحدة العربية".. نشيد بطولة #كأس_العرب في #قطر يثير تفاعل وتعليقات المدونين pic.twitter.com/lporpSUZsA
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 30, 2021
لما الناس تعرف قيمة بلادنا اكتر من زعمائنا. الحمدلله اللصوص اللي عنا مش عارفين قيمة العلم والنشيد والا كانوا سرقوهن من زمان #شكرا_قطر #كأس_العرب@RimaNJEIM @Lobnene_Blog
المؤثر بعد اكتر اغنية فيروز pic.twitter.com/V4Fh5WoqzD
— Joyce El Hajj (@JoyceElHajj) November 30, 2021
شعور رائع تسمع أغنية بلدك #فلسطين في دولة #قطر#كأس_العرب#موسم_الرياض#اشياء_خاطرك_فيها#bebek pic.twitter.com/Ow5mN037s8
— محمد جاسر #فلسطين (@MohammedSJaser1) November 30, 2021
فقط بهذه التحفة الفنية سأعتبر أن #كأس_العرب نجح قبل أن يبدأ
عندما تخاطب المشاعر وفجأة يصلك إحساس إن الوحدة العربية قد تحققت فعلا ولو حتى في أغنية
— ahmad sondos (@ahmadsondos) November 30, 2021
تحفة فنية تدمع العين ورسالة عميقة تشير لوحدة الشعوب العربية بداية بخطاب عمالقة الفن العربي عبد الرضا وصالح مع جحا ثم سنعود اقوى بصوت جارة القمر فيروز وختامها بتوحيد الاناشيد الوطنية العربية ما اروع العرب وهم متوحدين في صف واحد ولو كان ذلك في اغنية
شكراً قطر 🇶🇦❤️#كأس_العرب https://t.co/UtXqNquh0Z
— تونار (@elmazolla) November 30, 2021
اجمل ما في افتتاح كأس العرب هذه الفقره التي اختصرت السلام الوطني لكل الدول العربيه واداء جميل من الفنانين الثلاثه ،،،#كأس_العرب pic.twitter.com/LribTraylT
— mohamed bin fadhil (@AlhamliBinfadil) November 30, 2021
يا الله عالچمال!! 😭😭
"النشيد الوطني العربي" 🤍🤍🤍🤍
شكراً من القلب ل محمد بشار و أحمد الزميلي والبنت دي#كأس_العرب https://t.co/mNzwSaW9q2
— Nourhan (@NourhanTr) November 30, 2021
جميلة جدا
السلام الوطني لكل الدول العربية في اغنية افتتاح كأس العرب 🇪🇬🇸🇦🇶🇦🇩🇿🇴🇲🇦🇪🇰🇼🇸🇾🇵🇸🇱🇧🇮🇶🇲🇷🇸🇩🇾🇪🇯🇴🇱🇾🇹🇳🇲🇦🇧🇭
pic.twitter.com/5EZh3hyRLQ
— 🏹Ahmed🇦🇹gomaa🏹 (@Ahgo38) November 30, 2021