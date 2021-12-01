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“حنين للوحدة العربية”.. نشيد كأس العرب في قطر يثير تفاعلا واسعا (فيديو)

FIFA Arab Cup 2021 opening ceremony
تضمن حفل الافتتاح عروضا موسيقية وإطلاق ألعاب نارية على انغام الاوركسترا
1/12/2021-|آخر تحديث: 1/12/202112:23 PM (مكة المكرمة)

لاقت مقطوعة غنائية تمثل الأناشيد الوطنية لكل دولة عربية خلال حفل افتتاح كأس العرب في ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر العديدون عن إعجابهم بالفقرة الفنية الفريدة التي مُـزج فيها النشيد الوطني للدول العربية، للتأكيد على الوحدة التي تجمع العرب، وأدى الوصلة الغنائية الفنانان الأردنيان محمد بشار وأحمد الزميلي، وشاركتهما الفنانة نسمة.

وتضمن الحفل عروضا موسيقية وإطلاق ألعاب نارية على أنغام الاوركسترا إضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية.

وأُقيمت آخر بطولة عربية عام 2012، وتضم هذه النسخة منتخبات من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وستقام في 6 من الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم العام المقبل.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور الثمانية (ربع النهائي).

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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