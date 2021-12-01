“حنين للوحدة العربية”.. نشيد كأس العرب في قطر يثير تفاعلا واسعا (فيديو)

لاقت مقطوعة غنائية تمثل الأناشيد الوطنية لكل دولة عربية خلال حفل افتتاح كأس العرب في ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر العديدون عن إعجابهم بالفقرة الفنية الفريدة التي مُـزج فيها النشيد الوطني للدول العربية، للتأكيد على الوحدة التي تجمع العرب، وأدى الوصلة الغنائية الفنانان الأردنيان محمد بشار وأحمد الزميلي، وشاركتهما الفنانة نسمة.

وتضمن الحفل عروضا موسيقية وإطلاق ألعاب نارية على أنغام الاوركسترا إضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية.

وأُقيمت آخر بطولة عربية عام 2012، وتضم هذه النسخة منتخبات من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وستقام في 6 من الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم العام المقبل.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور الثمانية (ربع النهائي).

لما الناس تعرف قيمة بلادنا اكتر من زعمائنا. الحمدلله اللصوص اللي عنا مش عارفين قيمة العلم والنشيد والا كانوا سرقوهن من زمان #شكرا_قطر #كأس_العرب@RimaNJEIM @Lobnene_Blog

المؤثر بعد اكتر اغنية فيروز pic.twitter.com/V4Fh5WoqzD — Joyce El Hajj (@JoyceElHajj) November 30, 2021

فقط بهذه التحفة الفنية سأعتبر أن #كأس_العرب نجح قبل أن يبدأ

عندما تخاطب المشاعر وفجأة يصلك إحساس إن الوحدة العربية قد تحققت فعلا ولو حتى في أغنية pic.twitter.com/Pt532oXzMl — ahmad sondos (@ahmadsondos) November 30, 2021

تحفة فنية تدمع العين ورسالة عميقة تشير لوحدة الشعوب العربية بداية بخطاب عمالقة الفن العربي عبد الرضا وصالح مع جحا ثم سنعود اقوى بصوت جارة القمر فيروز وختامها بتوحيد الاناشيد الوطنية العربية ما اروع العرب وهم متوحدين في صف واحد ولو كان ذلك في اغنية

شكراً قطر 🇶🇦❤️#كأس_العرب https://t.co/UtXqNquh0Z — تونار (@elmazolla) November 30, 2021

اجمل ما في افتتاح كأس العرب هذه الفقره التي اختصرت السلام الوطني لكل الدول العربيه واداء جميل من الفنانين الثلاثه ،،،#كأس_العرب pic.twitter.com/LribTraylT — mohamed bin fadhil (@AlhamliBinfadil) November 30, 2021

يا الله عالچمال!! 😭😭

"النشيد الوطني العربي" 🤍🤍🤍🤍

شكراً من القلب ل محمد بشار و أحمد الزميلي والبنت دي#كأس_العرب https://t.co/mNzwSaW9q2 — Nourhan (@NourhanTr) November 30, 2021