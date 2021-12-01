الجزائر تستهل مشوارها في كأس العرب بالفوز برباعية نظيفة على السودان (فيديو)

سجل بغداد بونجاح هدفين في الشوط الأول ليقود الجزائر للفوز 4-صفر على السودان، اليوم الأربعاء، في مستهل مشواره في كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وتقدمت الجزائر بقيادة مجيد بوقرة مدرب منتخب المحليين بدلا من جمال بلماضي مدرب المنتخب الأول 3-صفر في الشوط الأول في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بفضل ثنائية بونجاح وهدف المدافع جمال بلعمري.

وأكملت بطلة أفريقيا التي تعتمد على تشكيلة من المحليين ومحترفين بأندية عربية الرباعية في بداية الشوط الثاني عبر العربي هلال سوداني.

وادخرت الجزائر جهدها خلال الشوط الثاني ما سمح للسودان بالحصول على ركلة جزاء عقب مخالفة ارتكبها بلعمري لكن الحارس والقائد رايس مبولحي تصدى لركلة محمد عبد الرحمن في الدقيقة 70.

بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة بعد الفوز 1-صفر على المنتخب اللبناني في المركز الثالث فيما يتذيل المنتخب السوداني ترتيب فرق المجموعة.

وتلتقي الجزائر مع لبنان السبت المقبل في الجولة الثانية للمجموعة، فيما تلعب مصر مع السودان.