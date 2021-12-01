فاز المنتخب المصري 1-صفر على نظيره اللبناني، اليوم الأربعاء، في أولى مباريات الفريقين في المجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر.
الجزائر تستهل مشوارها في كأس العرب بالفوز برباعية نظيفة على السودان (فيديو)
سجل بغداد بونجاح هدفين في الشوط الأول ليقود الجزائر للفوز 4-صفر على السودان، اليوم الأربعاء، في مستهل مشواره في كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
⚽️🥅 بغداد بو نجاح يفتتح التسجيل لمنتخب الجزائر 🇩🇿#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/QosU1YRy8P
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2021
وتقدمت الجزائر بقيادة مجيد بوقرة مدرب منتخب المحليين بدلا من جمال بلماضي مدرب المنتخب الأول 3-صفر في الشوط الأول في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بفضل ثنائية بونجاح وهدف المدافع جمال بلعمري.
⚽️🥅 بغداد بونجاح يدوّن ثاني أهدافه في شباك السودان#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/Wrr8zyQAOG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2021
⚽️ مدافع "الخضر" جمال بن العمري يزيد من متاعب صقور الجديان#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/rt4VEn4ZjR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2021
وأكملت بطلة أفريقيا التي تعتمد على تشكيلة من المحليين ومحترفين بأندية عربية الرباعية في بداية الشوط الثاني عبر العربي هلال سوداني.
🥅⚽️العربي هلال سوداني يسجل اسمه على لائحة هدافي المنتخب الجزائري في كأس العرب FIFA قطر 2021™#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/qKG48dZ9L5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2021
وادخرت الجزائر جهدها خلال الشوط الثاني ما سمح للسودان بالحصول على ركلة جزاء عقب مخالفة ارتكبها بلعمري لكن الحارس والقائد رايس مبولحي تصدى لركلة محمد عبد الرحمن في الدقيقة 70.
بهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة بعد الفوز 1-صفر على المنتخب اللبناني في المركز الثالث فيما يتذيل المنتخب السوداني ترتيب فرق المجموعة.
وتلتقي الجزائر مع لبنان السبت المقبل في الجولة الثانية للمجموعة، فيما تلعب مصر مع السودان.