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رياضة|بريطانيا

السيتي يحسم “ديربي مانشستر” بهدفين في شباك اليونايتد (فيديو)

6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202108:34 PM (مكة المكرمة)

تغلب (مانشستر سيتي)، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على مضيفه وجاره المتعثر (مانشستر يونايتد) 2-صفر في مباراة قمة في أولد ترافورد، اليوم السبت،.

وبدأ سيتي المباراة بشكل رائع عندما تقدم بعد سبع دقائق بهدف عكسي لمدافع يونايتد إيريك بايي بالخطأ في مرماه عندما حول تمريرة عرضية من (جواو كانسيلو) إلى شباك فريقه.

واعتمد يونايتد، الذي كان دفاعه مهزوزا رغم الاعتماد على ثلاثة مدافعين في الخلف، على حارسه (ديفيد دي خيا) للبقاء في المباراة وتصدى الحارس الإسباني لسلسلة من الفرص التي أتيحت للسيتي.

لكن قبل نهاية الشوط الأول استفاد فريق المدرب (بيب غوارديولا) من أخطاء دفاع أصحاب الأرض المتكررة، عندما وصلت تمريرة عرضية من كانسيلو إلى (برناردو سيلفا) على القائم البعيد ليضع الكرة في شباك دي خيا.

ولم يحقق فريق المدرب (أولي جونار سولشار) أي انتصار في اخر أربع مباريات على أرضه وخسر ثلاثاً منها. ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر ونقطة واحدة أمام ليفربول انتظارا لما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة في المركز الخامس ليبتعد خطوة جديدة عن مراكز المقدمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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Published On 24/10/2021
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