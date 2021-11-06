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رياضة|مصر

الأهلي المصري يسقط غريمه الزمالك بخماسية في قمة كروية بالدوري الممتاز (فيديو)

الأهلي يهزم الزمالك بخماسية
5/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202112:23 AM (مكة المكرمة)

حقق الأهلي فوزا عريضا على جاره وغريمه الأزلي الزمالك بخمسة أهداف لثلاثة، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الأهلي اللقاء بنسق هجومي مرتفع أثمر عن هدف أول أحرزه المالي أليو ديانغ في الدقيقة 16، من تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة ثم جسد الحارس محمد أبو جبل وسكنت بعدها الشباك.

ولم تمض سوى ثلاث دقائق حتى عزز التونسي علي معلول تقدم الأهلي بعدما نجح في تسجيل هدف ثان من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة تعرض لها اللاعب ذاته من مواطنه حمزة المثلوثي داخل المنطقة المحظورة.

وتفوق الأهلي على أرض الملعب أكده محمد شريف بهدف ثالث جاء بعد تمريرة غاية في الروعة من عمرو السولية عند الدقيقة 25، انتهت معه أبرز أحداث الشوط الأول.

وعرفت بداية الشوط الثاني استفاقة من جانب الزمالك ترجمها مصطفى فتحي إلى هدف عالمي قلص به الفارق في الدقيقة 51، قبل أن يُعيد ديانغ الأمور إلى ما كانت عليه بعد دقيقتين فقط بتسجيله هدفا رابعا للأهلي بطريقة قمة في الجمال.

 

متعة الأهداف ظلت مستمرة بعد أن نجح معلول في إضافة هدف خامس للأهلي في الدقيقة 65 من علامة الجزاء، وتمكن أحمد سيد زيزو من إحراز هدف ثان للزمالك مع حلول الدقيقة 80 بالطريقة نفسها.

ومع الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي لزمن المواجهة، قلص الزمالك الفارق مرة أخرى عن طريق هدف حمل توقيع المغربي أشرف بن شرقي.

انتصار الأهلي رفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط ومنحه صدارة الترتيب، في وقت تجرع الزمالك حامل اللقب خسارته الأولى هذا الموسم ليتوقف رصيده عند 6 نقاط ويتراجع للمركز الخامس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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