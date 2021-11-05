ليفربول يدعو للتصويت لصلاح للفوز بأحسن لاعب بالدوري الإنجليزي في أكتوبر

دعا نادي ليفربول الإنجليزي مشجعيه للتصويت لنجمه المصري محمد صلاح للفوز بجائزة أحسن لاعب بالدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال النادي الإنجليزي على حسابه على تويتر إنه جرى ترشيح صلاح للجائزة التي يقدمها اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين بعد “الأداء المذهل” الذي قدمه النجم المصري خلال الشهر الماضي.

بعد الأداء المُذهل الذي قدمه في شهر أكتوبر.. ✨ ترشيح @MoSalah لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز والمقدمة من @PFA 🤩 صوت الآن للملك المصري ⏬ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 4, 2021

وتألق صلاح بشكل لافت مع ليفربول في الفترة الأخيرة على المستوى المحلي والأوربي. وسجل النجم المصري خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي وهدفين في دوري أبطال أوربا خلال شهر أكتوبر الماضي.

ويتنافس صلاح أيضا على جائزة أحسن لاعب لشهر أكتوبر، التي يقدمها الدوري الإنجليزي، كما ينافس بهدفيه في مانشستر سيتي وواتفورد على جائزة أفضل هدف، التي يقدمها الدوري، خلال نفس الشهر.

🆚 مانشستر سيتي ⚽🔥

🆚 واتفورد ⚽💫 بهدفه الخيالي أمام مانشستر سيتي وآخر مُذهل في شباك واتفورد.. @MoSalah ينافس على جائزة هدف شهر أكتوبر في @premierleague 🔴💪 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 4, 2021

ويواصل النجم المصري صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.