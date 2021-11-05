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رياضة

ليفربول يدعو للتصويت لصلاح للفوز بأحسن لاعب بالدوري الإنجليزي في أكتوبر

محمد صلاح
يتصدر صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف (رويترز)
4/11/2021

دعا نادي ليفربول الإنجليزي مشجعيه للتصويت لنجمه المصري محمد صلاح للفوز بجائزة أحسن لاعب بالدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال النادي الإنجليزي على حسابه على تويتر إنه جرى ترشيح صلاح للجائزة التي يقدمها اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين بعد “الأداء المذهل” الذي قدمه النجم المصري خلال الشهر الماضي.

وتألق صلاح بشكل لافت مع ليفربول في الفترة الأخيرة على المستوى المحلي والأوربي. وسجل النجم المصري خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي وهدفين في دوري أبطال أوربا خلال شهر أكتوبر الماضي.

ويتنافس صلاح أيضا على جائزة أحسن لاعب لشهر أكتوبر، التي يقدمها الدوري الإنجليزي، كما ينافس بهدفيه في مانشستر سيتي وواتفورد على جائزة أفضل هدف، التي يقدمها الدوري، خلال نفس الشهر.

ويواصل النجم المصري صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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