شاهد: أول مركز من نوعه للتحكم من بعد بملاعب كأس العالم في قطر

افتتح رسميا مركز (أسباير) للقيادة والتحكم الخاص بملاعب بطولة كأس العالم (قطر 2022) ليكون بذلك أول منصة من نوعها في العالم للتحكم من بعد بالملاعب ورفع كفاءتها.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، أمس الأحد، بدء العمليات التشغيلية للمركز الذي يهدف إلى “الإدارة والإشراف على جميع العمليات التابعة لملاعب كأس العالم”.

وقال مدير إدارة مركز القيادة باللجنة العليا حمد المهندي في مؤتمر صحفي إن المركز من شأنه “توفير بيئة مناسبة لتطوير هذه العمليات التشغيلية لضمان جاهزية ملاعب المونديال والفعاليات الرياضية التي تستضيفها قطر في المستقبل”.

وأضاف أن المركز “يخدم أيضا التحكم في الأنظمة الإلكتروميكانيكية وأنظمة تحكم المباني وإدارة العمليات الخاصة بأمن الملاعب ومتابعة جميع أنظمة المعلومات والاتصال والبنية التحتية الخاصة بهذه المنشآت إلى جانب متابعة جميع عمليات الصيانة الدورية لهذه المنشآت ومتابعة مؤشرات الأداء وخدمات المشجعين والزوار”.

ويأتي الإعلان عن بدء العمليات التشغيلية لمركز (أسباير) بالتزامن مع استعداد قطرلانطلاق فعاليات النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القديم (الفيفا)، غدا الثلاثاء، بمشاركة 16 منتخبا عربيا من بينها 10 منتخبات آسيوية و6 منتخبات أفريقية وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

ويمثل كأس العرب فرصة لمزيد من تقييم الأداء وقياس الاستعداد لكأس العالم وفقا للمبادئ والمعايير الدولية والطموحات التي خطط لها.

من الذهب الخالص وعليه قصيدة استقبلت اللجنة المنظمة لبطولة #كأس_العرب المجسم الخاص بكأس العرب المصنوعة من #الذهب الخالص والتي تحتوي على خريطة الوطن العربي وعلى الحروف الأبجدية المستلهمة من قصيدة "موطني" للشاعر الراحل إبراهيم طوقان، وتموجات تحاكي طرق تجارة العرب. pic.twitter.com/3yG0PN9UJv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 23, 2021

ومن المنتظر أن يختبر الفيفا عددا من التقنيات وأساليب التكنولوجيا خلال كأس العرب لضمان فاعليتها واعتمادها خلال مونديال قطر، وأبرزها تقنية التسلل التلقائي، وفقا لصحيفة (تايمز) البريطانية.

وتعتمد التكنولوجيا على نظام ذكاء اصطناعي (إيه آي) يرسل رسالة فورية إلى حكام تقنية الفيديو عندما يكون اللاعب متسلللًامع ترك الحرية لحكم الفيديو لتحديد إن كان اللاعب متسللا أثناء تمرير الكرة أم لا.