أبو تريكة يطالب النجوم العرب بالتصدي لحملات دعم المثليين في الدوري الإنجليزي (فيديو)

طالب النجم السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، اللاعبين العرب الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي بالتصدي للحملات الرسمية التي تقيمها إدارة الدوري لدعم المثليين.

وقال أبو تريكة، خلال مداخلة له في الاستوديو التحليلي لقناة (بي إن سبورتس) إن المثلية “لا تناسب الإسلام وضد الفطرة الإنسانية، خاصة أن كل الأديان السماوية تحارب تلك الظاهرة”.

وأوضح اللاعب أن ظاهرة المثلية “لا تتناسب مع الأعراف والتقاليد في المجتمع العربي والإسلامي”، مؤكدا أن هذا التصرف “لا علاقة له بالحرية وحقوق الإنسان، لأنها عكس الإنسانية”.

وقال “ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك، والأديان بتكرمك، بينما أنت تُهين نفسك. يقول المولى عز وجل (ولقد كرمنا بني آدم)”.

وتابع النجم المصري “لازم إحنا نتصدى كإعلاميين ومحللين ورياضيين، ودور الشيوخ والعلماء أيضاً التصدي لهذه الظاهرة، ودور اللعيبة (اللاعبين) الموجودة كبير، وليست رسالة كرة قدم فقط”.

وختم بقوله “أنت تدافع عن حاجة قيّمة وتزيد من قيمة الإنسان (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر). في حين هذه الظاهرة هي إهانة لبني آدم. والرسائل الرياضية تدخل كل بيت، ولذلك علينا التصدي لها”.

وتحدد رابطة الدوري الإنجليزي كل عام جولات تخصصها لدعم المثليين، وتطلق حملة واسعة لمدة أسبوعين في نهاية كل عام.

وخصصت جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تقام بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و2 ديسمبر/كانون الأول لدعم المثلية الجنسية. وسترتدي كافة فرق الدوري خلال هذه الجولتين شعارات دعم المثليين على قمصانهم، وكذلك سيتم وضع لافتات في المدرجات تحمل أعلام المثليين.

ولاقى كلام أبو تريكة المعروف بـ(الماجيكو) احتفاء واسعا من الجماهير العربية، فيما لم يعجب كلامه بعض المغردين باللغة الانجليزية على تويتر.

@stonewalluk this is a BeIn commentator, Mohamed Abu Trika, being violently homophobic during a PL broadcast. The PL is currently the network’s biggest attraction and this happened as a reaction to the football is for everyone campaign these weekends https://t.co/ocUc67rm0H

— Yoghurt (@TheChelseaTalk) November 28, 2021