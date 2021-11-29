أبو تريكة يطالب النجوم العرب بالتصدي لحملات دعم المثليين في الدوري الإنجليزي (فيديو)

طالب النجم السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، اللاعبين العرب الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي بالتصدي للحملات الرسمية التي تقيمها إدارة الدوري لدعم المثليين.

وقال أبو تريكة، خلال مداخلة له في الاستوديو التحليلي لقناة (بي إن سبورتس) إن المثلية “لا تناسب الإسلام وضد الفطرة الإنسانية، خاصة أن كل الأديان السماوية تحارب تلك الظاهرة”.

وأوضح اللاعب أن ظاهرة المثلية “لا تتناسب مع الأعراف والتقاليد في المجتمع العربي والإسلامي”، مؤكدا أن هذا التصرف “لا علاقة له بالحرية وحقوق الإنسان، لأنها عكس الإنسانية”.

وقال “ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك، والأديان بتكرمك، بينما أنت تُهين نفسك. يقول المولى عز وجل (ولقد كرمنا بني آدم)”.

وتابع النجم المصري “لازم إحنا نتصدى كإعلاميين ومحللين ورياضيين، ودور الشيوخ والعلماء أيضاً التصدي لهذه الظاهرة، ودور اللعيبة (اللاعبين) الموجودة كبير، وليست رسالة كرة قدم فقط”.

وختم بقوله “أنت تدافع عن حاجة قيّمة وتزيد من قيمة الإنسان (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر). في حين هذه الظاهرة هي إهانة لبني آدم. والرسائل الرياضية تدخل كل بيت، ولذلك علينا التصدي لها”.

دعا لاعب كرة القدم المصري الدولي #محمد_أبو تريكة، اللاعبين العرب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم إلى التصدي لحملات دعم المثليين التي يقيمها الدوري الإنجليزي، والتي أكد أنها "لا تناسب الإسلام" وضد الفطرة الإنسانية، خاصة أن كل الأديان السماوية تحارب تلك الظاهرة.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/xBw2n7SBRA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2021

وتحدد رابطة الدوري الإنجليزي كل عام جولات تخصصها لدعم المثليين، وتطلق حملة واسعة لمدة أسبوعين في نهاية كل عام.

وخصصت جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تقام بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و2 ديسمبر/كانون الأول لدعم المثلية الجنسية. وسترتدي كافة فرق الدوري خلال هذه الجولتين شعارات دعم المثليين على قمصانهم، وكذلك سيتم وضع لافتات في المدرجات تحمل أعلام المثليين.

ولاقى كلام أبو تريكة المعروف بـ(الماجيكو) احتفاء واسعا من الجماهير العربية، فيما لم يعجب كلامه بعض المغردين باللغة الانجليزية على تويتر.

اصيل والله اصيل يا ابوتريكه❤️❤️ https://t.co/pY8gjQervg — ENAli 🇵🇸🇸🇦 (@EAli733) November 29, 2021

#ابوتريكة أثبت أن المنظومة الأخلاقية منظومة متكاملة لا تتجزأ، منظومة مندمجة مع كل معطيات الحياة وأحداثها.#تريكة في مواقفه دائماً كما كان في الملعب، جريء وشجاع.

والجرأة والشجاعة لا تكونان إلا لرجل أصيل وخلوق. أمير القلوب ❤️@trikaofficial https://t.co/LvG3yCUY5S — Mohammed Bahjat (@Mmdbahjat) November 28, 2021

اتعب ونا اقول اسطوره وكلامه من ذهب ويؤجر عليه ..

مثال يُحتذى به محمد أبو تريكة @trikaofficial pic.twitter.com/6yNoA9t6qe — جآبر الخآطر ❤️ (@jf3101010) November 28, 2021

Aaaaand just lost respect for أبو تريكة 🤦🏻‍♂️ — Nabil Al Nashar (@NabilAlNashar) November 29, 2021

كلام كبير من أبو تريكه عن دعم الشـ🏳️‍🌈واذ الحاصل في أوروبا pic.twitter.com/mhWO39Otm1 — عشاق مانشستر يونايتد MUFC (@united_mano) November 28, 2021

هناك ساعة حرجة يبلغ الباطل فيها ذروة قوته ويبلغ الحق فيها أقصى مصاعبه ، والثبات في هذه الساعة الشديدة هو نقطة التحول .. تحيه للاسطوره محمد ابو تريكه على ماقاله وتحدث به بكل صراحه وشجاعه عن دعم الشواذ الحاصل مؤخراً في أوروبا شكراً أبو تريكه ♥️

pic.twitter.com/dmveTJ0TRB — إستثنائي (@mq__16) November 28, 2021

#أبو_تريكة يقول كلاما عظيما على بين سبورت بخصوص شارة المثليين في الدوري الانجليزي ويتحدث عن قوم لوط أبوتريكة دائما حاضر لا يترك فرصة ابدا لنصرة الإسلام والمسلمين حفظه الله !! pic.twitter.com/1TqyJO2PEv — الهارب من جهنم & Talaat Zaman (@TalatWbas) November 28, 2021

حيا الله الكابتن المسلم الخلوق #محمد_أبوتريكه

الذي هاجم ظاهرة الشذوذ والمثليين على الهواء مباشرة، غير عابئ بغضب حيوانات البشر،

حفظكم الله ورعاكم كابتن أبو تريكه pic.twitter.com/O9JDVe7670 — أحمد عبد الجواد (@abdgwad_ahmed) November 28, 2021