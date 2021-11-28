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رياضة|بريطانيا

أصبح نجما.. طفل يخطف الكرة ويحظى بتصفيق الجماهير في مباراة ليفربول

تحول الطفل إلى نجم مباراة ليفربول وبورتو الأربعاء الماضي (The Anfield Wrap)
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202106:49 PM (مكة المكرمة)

أصبح طفل اقتحم ملعب أنفيلد نجما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حضوره مباراة جمعت فريقي ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي الأربعاء الماضي.

واقتحم الطفل الملعب وخطف الكرة قبل أن يعود ركضا إلى المدرجات وسط تصفيق الجماهير.

ونشر حساب (ذا انفيلد وراب) عبر تويتر، المتخصص في بث أخبار ليفربول، صور الطفل وهو يجري وسط الملعب معلقا بسخرية “كان لدينا لاعبو خط وسط لم يتمكنوا من الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة”.

وأحرز اللاعبان  تياغو ألكانتارا ومحمد صلاح هدفين في الشوط الثاني ليتغلب ليفربول بنصف قوته 2-0 على بورتو، ويحافظ على علامة النجاح الكاملة في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وأضاع بورتو، وهو في المركز الثاني بالمجموعة خلف ليفربول المتأهل بالفعل، العديد من الفرص في الشوط الأول ودفع ثمنا غاليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + تويتر

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