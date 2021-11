أصبح نجما.. طفل يخطف الكرة ويحظى بتصفيق الجماهير في مباراة ليفربول

أصبح طفل اقتحم ملعب أنفيلد نجما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حضوره مباراة جمعت فريقي ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي الأربعاء الماضي.

واقتحم الطفل الملعب وخطف الكرة قبل أن يعود ركضا إلى المدرجات وسط تصفيق الجماهير.

ونشر حساب (ذا انفيلد وراب) عبر تويتر، المتخصص في بث أخبار ليفربول، صور الطفل وهو يجري وسط الملعب معلقا بسخرية “كان لدينا لاعبو خط وسط لم يتمكنوا من الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة”.

Fair play we’ve had midfielders who couldn’t keep hold of the ball for this long pic.twitter.com/x1i7dm34gw

— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) November 25, 2021