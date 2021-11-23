تنفيذا لحكم قضائي.. مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك المصري

عاد النائب البرلماني السابق مرتضى منصور، اليوم الثلاثاء، لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، في إطار تنفيذ وزارة الشباب والرياضة حكما قضائيا، وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة في “القلعة البيضاء”.

ومنصور شخصية مثير للجدل، ويواجه اتهامات عديدة بالسب والقذف بحق خصومه، لا سيما عبر مداخلات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “أخبار اليوم” (مملوكة للدولة) و”الشروق” (خاصة)، بأنه بدأ، مساء الثلاثاء، توافد أعضاء مجلس إدارة النادي على مقره في منطقة “ميت عقبة” بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، لعقد اجتماع برئاسة منصور.

فيما ذكرت صحيفة الأهرام (مملوكة للدولة) أن لجنة من وزارة الشباب والرياضة وصلت، مساء الثلاثاء، لمقر نادي الزمالك للبدء في إجراءات تسليم سلطة نادي الزمالك لمجلس إدارة مرتضى منصور”.

وأمس الإثنين، أعلن منصور أنه “سيعقد اجتماعا لمجلس الإدارة الثلاثاء”، و”مؤتمرا صحفيا الأربعاء لشرح تفاصيل قرار العودة والفترة المستقبلية للنادي”.

وعقب إعلان منصور، قالت وزارة الشباب والرياضة في بيان إنها أصدرت قرارا بعودة منصور ومجلسه تنفيذا لحكم قضائي مؤخرا.

وأوضحت أن “محكمة القضاء الإداري قضت، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقبول طعن منصور وإيقاف قرار الوزارة بشأن وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك”.

ورأت أن القرار هو “حرص من الوزارة على صون العملية الانتخابية التي سيشهدها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة” في إشارة إلى تجنب الطعن على المجلس المقبل في حال عدم تنفيذ الحكم القضائي بعودة مجلس منصور.

وقبل أسبوعين، قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزارة ليست ضد أحد سواء منصور أو مجلس إدارة النادي.

وأضاف أنه لن ينتهي هذا الشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلا وسيكون هناك دعوة لعقد الانتخابات.

ومنذ نوفمبر 2020، تتولى لجنة مؤقتة إدارة شؤون النادي إثر قرار وزارة الشباب والرياضة تجميد مجلس إدارة منصور، بالتزامن مع تحقيق في مخالفات مالية وإدارية.

والأحد، أعلنت اللجنة انتهاء مدة توليها إدارة النادي.

ويتسلم منصور إدارة النادي غداة تعثر جديد لفريق الزمالك لكرة القدم في “بطولة الدوري العام” إثر تعادله، امس الإثنين، مع فريق “البنك الأهلي” بهدف لكل منهما ليحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يتصدر الترتيب غريمه النادي الأهلي برصيد 15 نقطة وهي العلامة الكاملة من 5 مباريات.