قائمة “فيفا” المختصرة.. صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب بالعالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القوائم المختصرة للمرشحين لجائزة الأفضل عن عام 2021.

وضمت القوائم: جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات وأفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة/ باريس سان جيرمان الفرنسي) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

📲 BREAKING: The candidates shortlisted for #TheBest FIFA Football Awards™ 2021 have been announced 🏆 The winners will be revealed at an online ceremony on 17 January 2022 📰 READ 👉 https://t.co/EwWqYTFz95 pic.twitter.com/TIaLDMAULE — FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2021

كما ضمت القائمة أيضا الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) والنرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند الألماني) والإيطالي جورجينو (تشلسي الإنجليزي) والفرنسي نغولو كانتي (تشلسي) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني).

أما قائمة أفضل حارس مرمى فضمت البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول) والإيطالي جيانلويغي دوناروما (ايه سي ميلان الإيطالي/ باريس سان جيرمان) والسنغالي إدوارد ميندي (تشلسي) والألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ) والدنماركي كاسبر شمايكل (ليستر سيتي الإنجليزي).

Congratulations to @MoSalah and @Alissonbecker, who have both been shortlisted for #TheBest FIFA Football Awards 2021 👏 pic.twitter.com/Zozs2xfxL4 — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2021

وفي فئة المدربين، ضمت القائمة: الإيطالي أنتونيو كونتي (إانترناسيونالي الإيطالي/ توتنهام الإنجليزي) والألماني هانزي فليك (بايرن ميونخ/ المنتخب الألماني) والإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) والإيطالي روبرتو مانشيني (المنتخب الإيطالي) والأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني) والألماني توماس توخيل (تشلسي) والأرجنتيني ليونيل سكالوني (المنتخب الأرجنتيني).

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Player Karim Benzema

Kevin De Bruyne

Cristiano Ronaldo

Erling Haaland

Jorginho

N’Golo Kanté

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Neymar

Mohamed Salah 🗳 VOTE NOW 👉 https://t.co/RustQcOw6D pic.twitter.com/0MsRp4Dw6T — FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2021

وقال (الفيفا) إنه سيكون بمقدور الجماهير التصويت حتى نهاية 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية التي تضم 3 مرشحين في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يتم تتويج الفائزين في حفل في 17 يناير المقبل أيضا.

وحصل البولندي ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب عن عام 2020، بعد أن تفوق على الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو واللذين وصلا معه للقائمة النهائية، فيما فاز بها ميسي عام 2019.