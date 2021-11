قائمة “فيفا” المختصرة.. صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب بالعالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القوائم المختصرة للمرشحين لجائزة الأفضل عن عام 2021.

وضمت القوائم: جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات وأفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة/ باريس سان جيرمان الفرنسي) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

The winners will be revealed at an online ceremony on 17 January 2022

— FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2021