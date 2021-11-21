تكهنات بشأن البديل.. مانشستر يونايتد يقيل مدربه بعد هزيمة قاسية في البريميرليغ

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، عن إقالة مدرب الفريق أولي غونار سولشاير بعد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة إثر الهزيمة المفاجئة والقاسية 4-1 أمام واتفورد أمس السبت في البريميرليغ.

وقال النادي في بيان “يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي جونار سولشاير عن منصبه كمدرب (للنادي). وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب”.

وأضاف بيان النادي الإنجليزي “وبينما كانت النتائج في الأسابيع القليلة الماضية مخيبة للآمال فإنه لا ينبغي أن نغفل العمل الذي قام به (سولشاير) خلال الأعوام الثلاثة الماضية والخاص بإعادة وضع الأسس المطلوبة لتحقيق النجاح على المدى الطويل”.

وتولى مايكل كاريك مؤقتًا المسؤولية عن تدريب الفريق بينما يجري البحث عن بديل للمدرب المقال.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager. Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

والهزيمة التي تعرض لها اليونايتد أمس كانت الـ5 في آخر 7 مباريات في الدوري المحلي، كما جاءت بعد هزائم قاسية أيضا أمام ليستر سيتي 2-4، وليفربول الغريم التقليدي (صفر-5) وامام الجار مانشستر سيتي صفر-2.

وقالت (تايمز) البريطانية إن عائلة غليزر المالكة للنادي طلبت من المسؤولين في الفريق تكثيف سعيهم وراء الفرنسي زين الدين زيدان ليكون خليفة سولشاير.

كما طرحت وسائل الإعلام الانجليزية اسم بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي كخيار، لكن الإيرلندي قال قبل أيام إن شائعات انتقاله لأولد ترافورد “ببساطة لا معنى لها”.

ونشرت صحيفة (ذا أثيليتك) البريطانية، أن جولين لوبيتيجي مدرب فريق إشبيلية الإسباني، دخل أيضا قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد.