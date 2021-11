تكهنات بشأن البديل.. مانشستر يونايتد يقيل مدربه بعد هزيمة قاسية في البريميرليغ

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، عن إقالة مدرب الفريق أولي غونار سولشاير بعد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة إثر الهزيمة المفاجئة والقاسية 4-1 أمام واتفورد أمس السبت في البريميرليغ.

وقال النادي في بيان “يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي جونار سولشاير عن منصبه كمدرب (للنادي). وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب”.

وأضاف بيان النادي الإنجليزي “وبينما كانت النتائج في الأسابيع القليلة الماضية مخيبة للآمال فإنه لا ينبغي أن نغفل العمل الذي قام به (سولشاير) خلال الأعوام الثلاثة الماضية والخاص بإعادة وضع الأسس المطلوبة لتحقيق النجاح على المدى الطويل”.

وتولى مايكل كاريك مؤقتًا المسؤولية عن تدريب الفريق بينما يجري البحث عن بديل للمدرب المقال.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021