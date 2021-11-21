قطر تعلن جاهزية “استاد 974” المونديالي (فيديو)

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، السبت، جاهزية “استاد 974″، أحد ملاعب كأس العالم “قطر 2022″، المعروف سابقا باسم استاد “راس أبو عبود”.

وقال الأمين العام للجنة حسن الذوادي “يسرنا الإعلان عن جاهزية استاد مونديالي آخر، لنصل بذلك إلى محطة أخرى تدعونا للفخر، ونحن نقترب أكثر من استضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي”. وفق الموقع الإلكتروني للجنة.

وأضاف “نحتفل اليوم بتدشين استاد استثنائي بكل المقاييس، ومن شأنه تغيير المفاهيم السائدة في عمليات تشييد الاستادات في الدول المستضيفة للأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل، ويجسد الإرث المستدام للمونديال بعد انتهاء منافسات أكبر حدث رياضي تشهده المنطقة”.

ويقع “استاد 974” على مقربة من ميناء الدوحة التاريخي، وتبلغ طاقته الجماهيرية 40 ألف مقعد، وهو سابع الملاعب جاهزية لاستضافة منافسات مونديال قطر 2022.

لو كان عندك حلم واحد .. والا ٩٧٤ حلم

في يوم من الأيام .. راح تصير أحلامك حقيقة #استاد٩٧٤ pic.twitter.com/Je2hHkX1YH — Road to 2022 (@roadto2022) November 20, 2021

🏟️ تعرف على استاد 974 المونديالي سابع الملاعب جاهزية لكأس العالم FIFA قطر 2022 pic.twitter.com/LE7IVfUjGV — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 20, 2021

ويستضيف الملعب الجديد سبع مباريات في نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، ابتداء من مرحلة المجموعات حتى دور الستة عشر.

كما يشهد “استاد 974” إقامة ست مباريات خلال كأس العرب التي تنظمها قطر من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وذكرت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، أن “استاد 974” قابل للتفكيك بالكامل وهو الأول من نوعه من هذا الجانب في تاريخ بطولات كأس العالم.

يذكر أن دولة قطر تمكنت في وقت قياسي من تجهيز 8 ملاعب بالكامل حسب المتفق عليه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاستضافة 32 منتخبا خلال نهائيات كأس العالم المزمع إجراؤها بين 21 نوفمبر/ تشرين ثانٍ و18 ديسمبر/كانون أول 2022.