ميسى يحرز هدفه الأول في الدوري ويقود سان جيرمان للفوز على نانت بثلاثية وتعزيز صدارته (فيديو)

أحرز ليونيل ميسي هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إذ عزز باريس سان جيرمان صدارته بفارق 13 نقطة رغم أنه لعب لنحو نصف ساعة بعشرة لاعبين في الفوز 3-1 على ضيفه نانت، السبت.

وهز ميسي الشباك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لكن (راندال كولو مواني) أدرك التعادل لنانت قبل أن يهز زميله دينيس أبياه شباكه بالخطأ.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 37 نقطة من 14 مباراة قبل أن يخرج لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوربا، الأربعاء المقبل.

وبقي نانت في المركز 11 وله 18 نقطة.

ميسي يفتتح بنك أهدافه في الدوري الفرنسي ويساهم بفوز سان جيرمان على نانت ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان_نانت #Ligue1https://t.co/W7G1OLUtyT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 20, 2021

وكان ميسي أحرز ثلاثة أهداف مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال منذ انضمامه قادما من برشلونة مطلع الموسم الحالي لكنه عجز عن هز الشباك في خمس مباريات في الدوري قبل أن ينجح اليوم.

وقال ميسي “أنا سعيد للغاية بهدفي الأول، كنت أريده حقا. اتيحت لي عدة فرص في المباراة وفي المباريات السابقة.

وأضاف “أنا سعيد بهدفي الأول في الدوري، بعد التسجيل في دوري الأبطال. اتيحت لي الفرص لكني لم استغلها. أنا سعيد للغاية”.

وبدأ باريس سان جيرمان بقوة وافتتح مبابي التسجيل بعد دقيقتين عندما اصطدمت تسديدة لياندرو باريديس به إلى داخل المرمى.

وتعاون ثلاثي الهجوم بشكل رائع ولعب مبابي في الناحية اليمنى تاركا ميسي في الأمام.

وكاد ميسي أن يهز الشباك في الدقيقة 17 بعد تمريرة من نيمار.

وأبعد ألبان لافونت حارس نانت العديد من الفرص من صاحب الأرض في الشوط الأول.

وضغط نانت بعد الاستراحة لكن محاولاته كانت سهلة بالنسبة للحارس كيلور نافاس.

لكن الحارس الكوستاريكي طُرد في الدقيقة 65 بعد تدخل على لودوفيتش بلاش خارج منطقة ليشارك الحارس البديل سيرجيو ريكو بدلا من نيمار في ظل غياب جيانلوكا دوناروما.

وأنقذ ريكو فرصة خطيرة ثم أبعد ضربة رأس من كولو مواني لكن الكرة ارتدت للاعب نانت الذي وضعها بكعب القدم في المرمى في الدقيقة 76.

واستعاد باريس سان جيرمان تقدمه عندما مرر ميسي كرة حاول أبياه إبعادها لكنها مرت من فوق حارس مرماه إلى داخل الشباك في الدقيقة 81.

وحسم ميسي الفوز بتسديدة معتادة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة.