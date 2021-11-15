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رياضة|لبنان

بعد أزمة حقائب المنتخب الإيران.. فريق أمني إماراتي مسلح يفجر جدلا آخر في لبنان (فيديو)

وصول فريق أمني مسلح إلى مطار بيروت رفقة المنتخب الإماراتي (مواقع التواصل)
15/11/2021-|آخر تحديث: 15/11/202110:46 AM (مكة المكرمة)

أثارت صور أظهرت لاعبي المنتخب الإماراتي لكرة القدم وبحوزتهم حقائب ضخمة لدى وصولهم مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، جدلًا وتساؤلات على مواقع التواصل.

إلا أن جدلًا أكبر دار بعدما أفادت تقارير إعلامية محلية بأن المنتخب الإماراتي يرافقه فريق أمني مدجج بالأسلحة، وهو ما أكده وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي على حسابه بموقع تويتر.

وأضاف الوزير أن “الفريق الأمني حصل قبل وصوله إلى لبنان على موافقة من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على أن يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان”.

ووصل المنتخب الإماراتي إلى بيروت لمواجهة نظيره اللبناني غدا الثلاثاء ضمن تصفيات المجموعة الأولى بالدور الحاسم الآسيوي المؤهلة لمونديال قطر 2022.

 

وأعاد وصول اللاعبين الإماراتيين بالحقائب الكبيرة، إلى أذهان اللبنانيين الجدل الذي رافق وصول لاعبي منتخب إيران الأسبوع الماضي، إلى بلدهم، بسبب حقائب مماثلة كانت بحوزتهم.

على إثر ذلك، طالب بعض النشطاء وزير الداخلية بتفتيش حقائب المنتخب الإماراتي.

والأسبوع الماضي طلب مولوي التحقيق في أنباء عدم خضوع حقائب لاعبي منتخب إيران للتفتيش في مطار بيروت، بعد موجة من التساؤلات على مواقع التواصل حول سبب ضخامة تلك الحقائب.

يأتي هذا، في ظل أزمة دبلوماسية بين لبنان وبلدان خليجية بينها الإمارات، شملت سحب سفراء من بيروت على خلفية الاحتجاج على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول حرب اليمن.

ويشهد لبنان انقسامًا سياسيًا حادًا على خلفية النزاعات العسكرية في المنطقة لا سيما في سوريا واليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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