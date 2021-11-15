بعد أزمة حقائب المنتخب الإيران.. فريق أمني إماراتي مسلح يفجر جدلا آخر في لبنان (فيديو)

أثارت صور أظهرت لاعبي المنتخب الإماراتي لكرة القدم وبحوزتهم حقائب ضخمة لدى وصولهم مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، جدلًا وتساؤلات على مواقع التواصل.

إلا أن جدلًا أكبر دار بعدما أفادت تقارير إعلامية محلية بأن المنتخب الإماراتي يرافقه فريق أمني مدجج بالأسلحة، وهو ما أكده وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي على حسابه بموقع تويتر.

وأضاف الوزير أن “الفريق الأمني حصل قبل وصوله إلى لبنان على موافقة من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على أن يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان”.

ووصل المنتخب الإماراتي إلى بيروت لمواجهة نظيره اللبناني غدا الثلاثاء ضمن تصفيات المجموعة الأولى بالدور الحاسم الآسيوي المؤهلة لمونديال قطر 2022.

بعد التداول بخبر وصول فريق أمني إماراتي الى مطار رفيق الحريري الدولي وبحوزته أسلحة، يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات التوضيح بأن الفريق الأمني الإماراتي حضر الى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 14, 2021

وأعاد وصول اللاعبين الإماراتيين بالحقائب الكبيرة، إلى أذهان اللبنانيين الجدل الذي رافق وصول لاعبي منتخب إيران الأسبوع الماضي، إلى بلدهم، بسبب حقائب مماثلة كانت بحوزتهم.

على إثر ذلك، طالب بعض النشطاء وزير الداخلية بتفتيش حقائب المنتخب الإماراتي.

وصول المنتخب الإماراتي إلى لبنان ومعه شنط متل الإيراني بس ما بلعطو السياديين بالأرض وطلعوا أحقادهم وعنصريتهن لأن في بالقصة طال عمرك.. وزير الداخلية الي بتهزوا تغريدة وما بيعرف شي عن استقدام المنتخبات لأغراضهم والمهم يرضي المزاج، شاف الصور أو بعد؟ يا عيبشوم!#التصفيات_الآسيوية pic.twitter.com/4ennqv9CED — Sahar || سحر (@sahar_ghaddar) November 14, 2021

والأسبوع الماضي طلب مولوي التحقيق في أنباء عدم خضوع حقائب لاعبي منتخب إيران للتفتيش في مطار بيروت، بعد موجة من التساؤلات على مواقع التواصل حول سبب ضخامة تلك الحقائب.

يأتي هذا، في ظل أزمة دبلوماسية بين لبنان وبلدان خليجية بينها الإمارات، شملت سحب سفراء من بيروت على خلفية الاحتجاج على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول حرب اليمن.

ويشهد لبنان انقسامًا سياسيًا حادًا على خلفية النزاعات العسكرية في المنطقة لا سيما في سوريا واليمن.