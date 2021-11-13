بتعادلها مع أنغولا.. مصر تبلغ الدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

تأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، عقب تعادله مع مضيفه الأنغولي بهدفين لمثلهما، الجمعة، ضمن المجموعة السادسة.

وبدأت مصر المباراة بشكل سيئ ما سمح لأنغولا أن تفرض سيطرتها وتفتح باب التسجيل عند الدقيقة 26 من كرة قوية سددها هيلدر كوستا في الجهة البعيدة عن محمد الشناوي.

واستمر منتخب أصحاب الأرض في فرض أفضليته ونجح في تعزيز تقدمه بهدف ثان أحرزه مبالا نزولا من ركلة جزاء احتسبها الحكم مع حلول الدقيقة 35.

ومع الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، استعاد “الفراعنة” بعضا من مستواهم، وتمكن لاعب الوسط محمد النني من تقليص الفارق في الوقت البديل مستثمرا تمريرة حاسمة من مواطنه محمد صلاح.

وعقب الاستراحة، ضغط المنتخب المصري بقوة واستطاع إدراك التعادل عند الدقيقة 59 عن طريق أكرم توفيق، الذي تسلم كرة من خارج منطقة الجزاء ثم سددها قوية في المرمى الأنغولي.

ورغم التعثر بقيت مصر في المركز الأول برصيد 11 نقطة، تليها الغابون بـ 7 نقاط، وليبيا ثالثا بـ 6 نقاط، في حين تحتل أنغولا المركز الرابع بـ 4 نقاط.