تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
رياضة

بتعادلها مع أنغولا.. مصر تبلغ الدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

صلاح قاد مصر إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم بقطر 2022
12/11/2021

تأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، عقب تعادله مع مضيفه الأنغولي بهدفين لمثلهما، الجمعة، ضمن المجموعة السادسة.

وبدأت مصر المباراة بشكل سيئ ما سمح لأنغولا أن تفرض سيطرتها وتفتح باب التسجيل عند الدقيقة 26 من كرة قوية سددها هيلدر كوستا في الجهة البعيدة عن محمد الشناوي.

واستمر منتخب أصحاب الأرض في فرض أفضليته ونجح في تعزيز تقدمه بهدف ثان أحرزه مبالا نزولا من ركلة جزاء احتسبها الحكم مع حلول الدقيقة 35.

ومع الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، استعاد “الفراعنة” بعضا من مستواهم، وتمكن لاعب الوسط محمد النني من تقليص الفارق في الوقت البديل مستثمرا تمريرة حاسمة من مواطنه محمد صلاح.

وعقب الاستراحة، ضغط المنتخب المصري بقوة واستطاع إدراك التعادل عند الدقيقة 59 عن طريق أكرم توفيق، الذي تسلم كرة من خارج منطقة الجزاء ثم سددها قوية في المرمى الأنغولي.

ورغم التعثر بقيت مصر في المركز الأول برصيد 11 نقطة، تليها الغابون بـ 7 نقاط، وليبيا ثالثا بـ 6 نقاط، في حين تحتل أنغولا المركز الرابع بـ 4 نقاط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

مصر.. “هجمة مرتدة” على مواقع التواصل ضد عمرو أديب بسبب أبو تريكة

تصاعدت حملة إلكترونية في مصر ضد المذيع عمرو أديب بعد تصريحاته بشأن النجم السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، وإعلان اعتزامه مقاضاة الأهلي بسبب تهنئة لاعبه السابق بعيد ميلاده عبر منصاته.

Published On 10/11/2021

بعثة مصر.. أكرم توفيق رفع أذان الجمعة والعراقي ألقى الخطبة في أولمبياد طوكيو (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب الأولمبي المصري أكرم توفيق وهو يرفع آذان الظهر لصلاة الجمعة بمدينة ساوبورو اليابانية حيث تخوض البعثة المصرية منافسات الألعاب الأولمبية

Published On 23/7/2021
المزيد من رياضة
الأكثر قراءة